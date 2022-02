Motion e Via lanciano i robotaxi gratuiti a Las Vegas

I robotaxi sono arrivati a Las Vegas. Il servizio è offerto da Motional e Via, due aziende che quasi un anno e mezzo fa avevano annunciato l’intenzione di mettere insieme le proprie forze per realizzare veicoli autonomi che sarebbero stati poi in grado di interagire con le reti di trasporto pubblico.

Motional è il risultato di una joint venture tra Hyundai (che ha già investito 1,6 miliardi di dollari per lo sviluppo di questa attività commerciale) e Aptiv, che ha già testato alcuni veicoli a Las Vegas e in California; Via invece è una società nata inizialmente come servizio di autonoleggio a New York City e Washington DC, evolutasi poi in un’azienda che sviluppa software per i mezzi di trasporto pubblici. Insieme ora hanno lanciato un servizio di navetta autonomo a Las Vegas che al momento sarà gratuito per tutti i viaggiatori.

Chi si trova in centro città può così prenotare un robotaxi targato Motional tramite l’app per smartphone di Via: il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 locali e al momento si viaggia in Berlina BMW Serie 5 anziché sul SUV elettrico Hyundai Ioniq 5, che sarà invece il futuro veicolo predefinito per il servizio.

In questa prima fase ci sarà comunque un’autista “di sicurezza” sul sedile anteriore (motivo per cui non è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7) e le posizioni di salita e discesa saranno predeterminate. Le località, che sono evidenziate all’interno dell’app, per ora includono RTC Bonneville Transit Center, Las Vegas City Hall, Container Park, Las Vegas Arts District e Clark County Government Center.

Non è la prima volta che a Las Vegas girano veicoli a guida autonoma: la città infatti ospita regolarmente diverse aziende che testano i loro veicoli, in particolare durante il CES, l’annuale fiera dell’elettronica di consumo che si tiene tradizionalmente a gennaio (la nostra redazione segue l’evento da diversi lustri: qui ci sono tutti gli articoli dell’edizione 2022 conclusasi il mese scorso).

Inoltre Motional non collabora esclusivamente con Via: entro il 2023 l’azienda prevede di lanciare un servizio di robotaxi commerciale i cui test probabilmente partiranno sempre a Las Vegas, con prenotazione delle corse tramite l’app Lyft, che ha venduto le sue tecnologie a Toyota per 550 milioni di dollari lo scorso anno.