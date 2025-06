Canal Plus, la gara di MotoGP girata con Apple Immersive Video

Il canale televisivo francese CANAL+ ha deciso di catturare le immagini del MotoGP con le cineprese Blackmagic URSA Cine Immersive, riprese elaborate con DaVinci Resolve Studio, un progetto nato nell’ambito di una nuova generazione di flussi di lavoro immersivi che prevedono la cattura, la postproduzione e la visione per Apple Vision Pro.

Apple Immersive Video è un formato narrativo che sfrutta video 3D girato in 8K con campo visivo di 180° e audio spaziale che permette di trasportare lo spettatore al centro dell’azione.

Prodotto in collaborazione da MotoGP e Apple, il documentario segue Johann Zarco (pilota francese, due volte campione del mondo) e il suo team nella spettacolare vittoria in casa a Le Mans.

La gara a Le Mans è stata girata con la Blackmagic URSA Cine Immersive, prima cinepresa al mondo per catturare Apple Immersive Video per Apple Vision Pro; quest’ultima vanta due sensori 8K con risoluzione 8160 x 7200 (58,7 megapixel) per ciascun occhio a 90fps, sincronizzazione a livello di pixel e 16 stop di gamma dinamica. Il documentario permette di collocare lo spettare al centro dell’azione, a partire dalla pit lane fino al podio.

“Il MotoGP è stato realizzato in questo formato”, spiega Etienne Pidoux di CANAL+. “È possibile percepire la velocità bruta e vedere dettagli che altrimenti non si noterebbero su uno schermo piatto. Ti mette vicino a macchinari e ai team come non mai”.

CANAL+ riferisce di avere usato più cineprese URSA Cine Immersive, due montate su piedistalli e una su Steadicam, sfruttate in base alla necessitò del momento. Pierre Maillat of CANAL+ spiega ancora che la possibilità di girare a 180° rende necessario ripensare alla composizione, tenere conto di spazi stretti o affollati come il pit lane.

Ogni telecamera è stata sincronizzata con microfoni ambisonici per catturare l’audio spaziale da varie sorgenti. La produzione ha sfruttato un Mac Studio con DaVinci Resolve Studio, oltre a un Vision Pro per monitorare e testare il girato nel contesto.