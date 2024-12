Blackmagic URSA Cine Immersive, videocamera a 180 gradi per Vision Pro

Pubblicità

Blackmagic Design ha annunciato che è possibile preordinare la Blackmagic URSA Cine Immersive, la prima camera progettata per catturare Apple Immersive Video per Apple Vision Pro.

Le consegne sono previste a partire dall’inizio del 2025. DaVinci Resolve Studio sarà aggiornato nei primi mesi del 2025 per consentire il montaggio di contenuti Apple Immersive Video e per offrire ai filmmaker il supporto alla produzione di contenuti destinati a Vision Pro.

Apple Immersive Video è un formato multimediale a 180 gradi che sfrutta video ad altissima risoluzione e audio spaziale per mettere gli spettatori al centro dell’azione.

Blackmagic URSA Cine Immersive è dotata di un sistema di ottiche fisse su misura integrate nel corpo macchina. Il sensore raggiunge una risoluzione di 8160 x 7200 per occhio con sincronizzazione a livello dei pixel e 16 stop di gamma dinamica, permettendo di filmare contenuti cinematografici immersivi in 3D a 90 fps in un singolo file.

Il produttore riferisce che il sistema di ottiche su misura è progettato per il sensore ad ampio formato di URSA Cine, con dati di posizione estremamente accurati, letti e salvati al momento della fabbricazione. Questi dati di proiezione delle ottiche immersive – calibrati e salvati nel dispositivo – arrivano alla post produzione integrati nel file Blackmagic RAW.

Tra le novità in arrivo su DaVinci Resolve Studio, funzioni per aiutare i filmmaker a montare, correggere e produrre Apple Immersive Video e anche un nuovo visore per video immersivo che consentirà di fare la panoramica, inclinare e ruotare le clip da visualizzare sui monitor 2D, o su Apple Vision. Le transizioni renderizzate da Apple Vision Pro si potranno bypassare utilizzando i metadati FCP XML. Per completare il flusso di lavoro, i predefiniti di esportazione permetteranno di ottenere un pacchetto visualizzabile direttamente sul visore.

Ogni modello di Blackmagic URSA Cine è costituito da uno chassis resistente in lega di magnesio e rivestito in un composto in fibra di carbonio e policarbonato leggero, ideale per agevolare movimenti rapidi sul set. Non mancano connessioni 12G-SDI, 10G Ethernet, USB-C, audio XLR e altre ancora. . Il monitor richiudibile offre un touchscreen HDR 5″ da un lato e un LCD di stato a colori dall’altro. Il lato destro della camera ospita una sezione di monitoraggio, anch’essa con touchscreen HDR da 5″, e una serie di controlli dedicati, che consente agli operatori di lavorare intorno alla camera senza bisogno di un monitor esterno.

Sul retro della camera è presente un connettore Lemo a 8 pin che funziona con le fonti di alimentazione da 24V e 12V che consente di usare alimentatori, batterie e accessori esistenti.

Lo storage di serie è da 8TB; si possono catturare oltre due ore di materiale nel formato Blackmagic RAW in 8K 3D immersivo stereoscopico e montarlo da postazioni remote in tutto il mondo già mentre si stanno svolgendo le riprese.

Blackmagic URSA Cine Immersive si può già preordinare direttamente al prezzo di US$29.995. Le consegne inizieranno verso la fine del primo trimestre del 2025. Sarà disponibile presso i rivenditori Blackmagic Design nel corso del prossimo anno.