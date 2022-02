Motor Valley Accelerator cerca startup in ambito mobility e automotive

Motor Valley Accelerator si prepara a lanciare la seconda edizione del programma finalizzato a valorizzare e sostenere i pionieri del futuro della Mobilità ed aiutare l’Italia a giocare un ruolo da protagonista in una fase di grandi transizioni in questo settore, dalla propulsione elettrica e sostenibilità in senso lato, alla connettività e la guida autonoma.

Il programma di accelerazione avrà la durata di 5 mesi e prevede, oltre a un investimento di 100.000 €, l’accesso a un percorso di formazione tramite workshop settimanali, l’accesso a una rete di mentor di alto livello e l’opportunità di implementare la tecnologia tramite POCs (proof of concept) e progetti pilota con le aziende leader nell’industria e partner dell’iniziativa, come STMicroelectronics, Marelli, HPE Coxa, Dallara, Sabelt, Gruppo CLN, Gruppo OMR.

Il percorso è dedicato alla crescita di startup italiane early-stage e all’open innovation per le aziende partner, che lavoreranno anche con scaleup a livello internazionale a Modena, nel cuore della Motor Valley.

La scarsità di chip semiconduttori impatta fortemente lo scenario della produzione e movimenta un contesto già caratterizzato dall’avvento di trend tecnologici rivoluzionari (ACES – guida autonoma, connettività, elettrificazione e mobilità condivisa/intelligente). Le principali regioni del mondo hanno fissato obiettivi ambiziosi per la decarbonizzazione, ad esempio il piano “Fit for 55” dell’UE, che richiede un passaggio olistico della mobilità dalle auto ad altri mezzi di trasporto. A livello locale molte città stanno approvando normative più severe sull’uso dell’auto.

Alla luce di questo quadro e dell’esperienza acquisita durante la prima edizione del programma di accelerazione e tramite lo scouting e la selezione delle nuove startup che si stanno candidando, il 2022 vedrà sicuramente come protagoniste tecnologie relative ai seguenti cluster:

Elettrificazione : con passaggio a tecnologie powertrain, da HEC a FCEV; focus sulle tecnologie di energy storage, energy management e infrastrutture di ricarica (sicurezza, energia, densità di potenza e storage, wireless ecc.); Tecnologie per X-by-wire;

: con passaggio a tecnologie powertrain, da HEC a FCEV; focus sulle tecnologie di energy storage, energy management e infrastrutture di ricarica (sicurezza, energia, densità di potenza e storage, wireless ecc.); Tecnologie per X-by-wire; Connettività e digitalizzazione: Sensori (radars, LiDARs, sensor cleaning, etc); Digital Twins per sensori virtuali e manutenzione predittiva; Cybersecurity relativa alle reti e blockchain per la tracciabilità (5G, V2X, Over The Air)

Sensori (radars, LiDARs, sensor cleaning, etc); Digital Twins per sensori virtuali e manutenzione predittiva; Cybersecurity relativa alle reti e blockchain per la tracciabilità (5G, V2X, Over The Air) Guida autonoma e incentrata sull’abitacolo : algoritmi di guida autonoma; esperienza digitale (es. infotainment avanzato, AR, HUDs, analisi vocale); Rilevamento e monitoraggio dell’abitacolo, sistemi cognitivi e edge computing; design d’interni ed HMIs innovative per veicoli senza conducente, trasporto merci autonomo.

: algoritmi di guida autonoma; esperienza digitale (es. infotainment avanzato, AR, HUDs, analisi vocale); Rilevamento e monitoraggio dell’abitacolo, sistemi cognitivi e edge computing; design d’interni ed HMIs innovative per veicoli senza conducente, trasporto merci autonomo. Performance e Motorsport : materiali ultra-leggeri (metalli leggeri, polimeri, compositi); CAD e strumenti di simulazione assistiti da intelligenza artificiale, soluzioni avanzate per la sicurezza del pilota (veicolo, tute da corsa, a bordo pista), monitoraggio e analisi delle prestazioni, tecnologie per prestazioni avanzate (propulsore, aerodinamica, trasmissione, pneumatici).

: materiali ultra-leggeri (metalli leggeri, polimeri, compositi); CAD e strumenti di simulazione assistiti da intelligenza artificiale, soluzioni avanzate per la sicurezza del pilota (veicolo, tute da corsa, a bordo pista), monitoraggio e analisi delle prestazioni, tecnologie per prestazioni avanzate (propulsore, aerodinamica, trasmissione, pneumatici). Sostenibilità: materiali riciclabili o riciclati per applicazioni interno o esterno veicolo, circular economy, sistemi per l’efficientamento energetico del veicolo.

I dettagli sono disponibili a questo indirizzo; la “call for applications” chiuderà il 13 febbraio 2022, ed è aperta a tutte le startup italiane o straniere con volontà di aprire una società di diritto legale in Italia che abbiano prodotti o tecnologie innovative di interesse per il mondo mobility e automotive.

Le startup selezionate riceveranno un primo investimento e avranno accesso a un percorso di accelerazione di 5 mesi al termine del quale le migliori potranno ricevere un ulteriore investimento da parte del Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital, Fondazione di Modena, UniCredit e la stessa Plug and Play Italy fino ad Euro 500 mila. L’obiettivo del programma è fornire alle startup meritevoli supporto e capitali necessari per portare le proprie startup a competere a livello internazionale, dando ulteriore valore all’eccellenza della Motor Valley e del talento italiano.

