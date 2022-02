Iliad vuole Vodafone Italia, prima offerta rifiutata

Vodafone ha rifiutato la prima offerta di iliad e Apax Partners (società di private equity) per l’acquisizione del 100% di Vodafone Italia. Gli operatori non hanno annunciato l’ammontare dell’operazione, ma secondo le indiscrezioni la prima offerta di iliad per acquisire Vodafone Italia è stata di 11 miliardi di euro, quindi nel limite più basso rispetto agli 11-14 miliardi di euro indicati dagli analisti.

Vodafone dichiara che la proposta di iliad «Non era nel migliore interesse degli azionisti», come riporta Il Sole 24 Ore, precisando che la società «Continua a perseguire pragmaticamente diverse opportunità di consolidamento del mercato accrescitivo di valore per fornire strutture di mercato sostenibili nei suoi principali mercati europei, inclusa l’Italia».

Dichiarazioni che lasciano aperta la possibilità per ulteriori offerte e soprattutto per opzioni diverse. Ricordiamo che già nella presentazione dei risultati del Gruppo Vodafone del 2 febbraio Nick Read, CEO della multinazionale, ha dichiarato che la società è disposta a prendere in considerazione operazioni con «Velocità e determinazione» in ottica di consolidamento di mercato, in particolare per Regno Unito, Italia e Spagna.

In assenza di ulteriori precisazioni da parte dei due operatori, al momento sembra che la prima offerta del valore di 11 miliardi di euro si stata rifiutata perché ritenuta inferiore al valore di Vodafone Italia. Secondo diverse società di analisi e osservatori di mercato la soluzione migliore per unire le forze di Iliad e Vodafone Italia non sarebbe una acquisizione bensì una joint venture.

Per il piano di iliad per il collegamento fisso e fibra si parte da qui: per conoscere invece come funziona e i dettagli tecnici rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Tutti gli articoli iliad su Macitynet

Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale a partire dalle anticipazioni, alla presentazione di iliad Italia svoltasi a Milano, con approfondimenti sulle tariffe iliad in offerta lancio da 5,99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

Qui invece un articolo su come e dove effettuare la ricarica iliad. Secondo rilevazioni di uno studio indipendente le prestazioni della rete iliad in Italia superano quelle di Wind in 4G, mentre in 3G superano Vodafone. Per chi è ancora indeciso se passare o meno a iliad ecco una serie di consigli pratici per verficare la copertura prima di abbonarsi.