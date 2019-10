Motorola presenta gli smartphone one macro, moto g8 plus e moto e6 play: design e funzionalità a prezzi accessibili

È il pensiero e il desiderio di tutti vedere la migliore tecnologia, le soluzioni più interessanti sempre alla portata e Motorola in questo ci crede molto, investendo su tre modelli pronti giusto per il Natale 2019.

One macro è il modello giusto per chi ama la fotografia, in particolare chi ama gli scatti di oggetti piccoli, moto g8 plus che offre potenza e una durata estrema della batteria e infine il moto e6 play, l’entry level per chi vuole divertirsi senza rinunciare a nulla.

One Macro, da vicino è più bello

Per chi non lo sa la fotografia Macro è una tecnica che permette lo scatto di soggetti molto piccoli tramite forti sistemi di ingrandimento.

Moto One Macro, grazie ad un sistema con un autofocus laser e tre fotocamere (di cui una Macro 5x) permette di scattare immagini nitide con un avvicinamento 5X.

Questo offre dettagli incredibili alle immagini, il tutto aiutato anche da una intelligenza artificiale che elabora lo scatto al miglior modo possibile.

Non male neppure le altre caratteristiche come il display Max Vision (19:9) HD+ da 6,2″, la batteria da 4000 mAh, i 4GB di RAM onboard e i 64GB di momoria incorporata, amputabili con ulteriori 512 GB tramite MicroSD.

Oltre a questo il nuovo One Macro è resitente all’acqua, offre la ricarica rapida e la Radio FM. Il nuovo One Macro è disponibile da novembre nei colori Space Blue e Ultra Violet, con prezzi a partire da 209,99 Euro.

Moto g8 plus, il miglior moto g di sempre

Gran mattatore della presentazione a Milano di Motorola è stato il nuovo Moto g8 plus, il nuovo top di gamma della linea Moto G, nata per offrire alla fascia media le caratteristiche tipiche dei modelli premium.

Proprio di un nuovo design e di un rinnovato sistema di fotocamera intelligente Quad Pixel, il nuovo G8 Plus è quattro volte più sensibile in caso di scarsa illuminazione.

Interessante il reparto fotografico con una fotocamera principale da 48 megapixel con Night Vision, sensore di profondità e action cam ultragrandangolare a 117°, senza dimenticare la fotocamera frontale con un incredibile risoluzione di 25 megapixel.

Il display Max Vision FHD+ da 6,3″ in formato 16:9 accompagna il sistema audio stereo Dolby, con bassi del 50% più profondi del modello precedente.

Il tutto con una batteria da 4000 mAh con tecnologia TurboPower, che accelera temporaneamente la velocità solo quando serve.

Il nuovo Moto g8 plus sarà disponibile da novembre nei colori Cosmic Blue o Crystal Pink con prezzi a partire da 269,99 Euro.

Moto e6 play

Il più accessibile di tutti resta però il modello Moto e6 play: dotato di un display Max Vision HD+ da 5,5″, fotocamera posteriore da 13 megapixel, batteria da 3.000 mAh, 2GB di RAM e 32 GB di spazio interno (espandibili via SD di altri 256 GB), lettore di impronte sul retro e riconoscimento facciale, il nuovo modello è destinato alla fascia dei più giovani e dinamici.

Il nuovo e6 play plus sarà disponibile da novembre nei colori Steel Black e Ocean Blue con prezzi a partire da 119,99 Euro.

Ulteriori informazioni su tutti i modelli sono disponibili nel sito ufficiale Motorola.