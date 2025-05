I robot MOVA falciano l’erba assistiti dall’AI e conquistano Amazon con uno sconto speciale

MOVA è un marchio indipendente di Dreame che si è presentato sul mercato lo scorso settembre 2024 con tutta una serie di prodotti che, grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo, stanno ottenendo un notevole riscontro dal mercato.

È appunto grazie al prezzo accessibile e alle dotazioni tecnologiche che il robot MOVA 1000 (insieme al più piccolo MOVA 600, che presenta le stesse funzionalità chiave ma in un formato più compatto che meglio si adatta agli spazi ridotti) ha scalato le classifiche delle vendite online nel nostro paese finendo davanti marchi consolidati del fai-da-te e altre aziende che operano nel campo della domotica.

La tecnologia LiDAR

I due robot tagliaerba di MOVA sono infatti dotati della tecnologia di rilevamento ambientale UltraView che, per mezzo di un sensore LiDAR 3D ad alta precisione, è in grado di scansionare l’ambiente circostante con precisione centimetrica fino a 30 metri di distanza e con una visione grandangolare a 360° sul piano e di 59° in elevazione.

Questo sistema non solo permette ai robot di riconoscere gli oggetti statici ma anche i soggetti in movimento, in modo da potersi poi muovere in sicurezza anche all’interno di ambienti complessi.

Entrambi dispongono di un sistema di controllo da remoto. In sostanza attraverso lo smartphone è possibile creare una mappatura accurata dopo una prima e più rapida scansione del giardino in modo da consentirgli di navigare in autonomia senza bisogno di posare dei cavi o di di installare una stazione base di tipo RTK.

Falciatura personalizzata con AI

Grazie all’app MOVAhome per iPhone, Apple Watch e Android è possibile gestire comodamente a distanza le varie operazioni di falciatura oltre che regolare le impostazioni e impostare la direzione di taglio in modo da programmare un piano di falciatura personalizzato.

L’app presenta anche una funzione a doppia mappa molto comoda per gestire zone separate con maggiore flessibilità quando si possiedono due zone diverse del giardino non contigue.

I due robot non sfruttano il GPS e quindi possono lavorare anche all’interno di aree non esposte ai satelliti; inoltre grazie alla scansione in tempo reale possono portare a termine il lavoro indipendentemente dalle condizioni ambientali, sia che ci sia poca luce o che, al contrario, stia operando sotto una preponderante luce solare.

Essendo fornito di ruote fuoristrada ha inoltre un’ottima trazione che gli permette di affrontare pendii senza difficoltà e al contempo proteggendo il tosaerba da ribaltamenti o scivolamenti con prati in pendenza fino al 45% (corrispondente a 24°).

Disponibilità e prezzi

MOVA 1000, 600 e 600 in versione Kit sono in offerta in questi giorni con sconti speciali su Amazon e il modello 1000 ha è diventato il più venduto nella sua categoria. Nello specifico:

Fino al 15 maggio MOVA 600 costa 849 € invece di 899 € mentre MOVA 1000 lo pagate 999 € invece di 1.199 €.

Fino al 13 maggio invece trovate in offerta MOVA 600 kit al prezzo di 949 € invece di 1.099 €.

Inoltre la garanzia è di 3 anni, superiore a quella standard con riparazioni e sostituzioni garantite.

E a proposito di sostitizioni, sapete che con un uso intenso è necessario cambiare periodicamente le lame: MOVA propone anche dei kit per il ricambio e nel caso di 600 una versione bundle con ben 81 Lame.

