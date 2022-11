Mozilla alla ricerca di una nuova fase

Mozilla ha presentato “State of Mozilla”, annuale rapporto che consente di fare il punto delle attività e indicare nuovi traguardi per la propria mission. Il report è in gran parte positivo e da questo si evince che Mozilla Corporation – l’ala che lavora a scopo di lucro – nel 2021 ha ottenuto 585 milioni di dollari dalle partnership sulla ricerca, dagli abbonamenti e dalle entrate pubblicitarie.

Mozilla continua a basare la sua sopravvivenza essenzialmente sulle ricerche, ma i ricavi da nuovi prodotti quali Mozilla VPN, Mozilla Developer Network (MDN) Plus, Pocket e altri ancora, rappresentano ad oggi 57 milioni di dollari di entrate, in salita del 125% rispetto allo scorso anno; in larga misura i ricavi arrivano da pubblicità nella finestra Nuova Scheda di Firefox e Pocket, e dai prodotti per la sicurezza arriva un ricavo di 4 milioni di dollari.

Con la presentazione del report di quest’anno, il gruppo dirigente di Mozilla ha anche deciso di guardare al futuro, giacché per molti versi a loro dire è stato raggiunto un punto di inflessione per l’azienda. Quando Mozilla è stata fondata, il web era essenzialmente vista come internet e il browser era il modo per accedervi. Da allora, il modo in cui interagiamo con internet è cambiato drasticamente e, benché il browser sia ancora importante, non è l’unico strumento che usiamo. Tenendo conto di questo, Mozilla sa che deve cambiare; Firefox è passato da prodotto dominante a prodotto di nicchia, la mission dell’organizzazione (“una risorsa pubblica globale che deve rimanere aperta e accessibile”) è altrettanto importante oggi, come lo era 25 anni addietro, quando Mozilla è nata.

Nel frattempo è stato rilasciato l’aggiornamento a Firefox 107. La miglioria più importante integrata nell’ultima versione del browser del Panda Rosso è il supporto al Power Profiling su Linux e macOS (anche sui Mac con CPU Intel e non solo sui Mac con CPU Apple Silicon), colmando un gap di funzionalità tra le diverse edizioni del browser.

Firefox 107 si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

