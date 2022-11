Offerte Amazon 17 novembre fino al 61% su Apple, Xiaomi, Crucial, BenQ, Samsung, Logitech – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD storage, tastiera retroilluminata; color Grigio siderale In offerta a 1579,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 489,00 € – invece di 549,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Trackpad – Superficie Multi‑Touch nera ​​​​​​​ In offerta a 129,00 € – invece di 155,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 129,99 € – invece di 185,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard (Ultimo Modello) – Italiano – Argento In offerta a 84,99 € – invece di 109,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe trasparente (per iPhone 13 Pro) In offerta a 46,99 € – invece di 59,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 7,80 € – invece di 10,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 129,99 € – invece di 149,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Note 11 – Smartphone 4+128GB, Display AMOLED FHD+ 6.43” 90Hz, Snapdragon 680, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh, Star Blue (IT + 2 anni garanzia) Alexa mani libere In offerta a 182,00 € – invece di 249,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

MONITOR SAMSUNG SMART MONITOR M5B S27BM500EU 27″ 16:9,4MS,HDMI,DP, 60 HZ In offerta a 159,99 € – invece di 182,34 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

BenQ MOBIUZ EX2710S Monitor Gaming (27 pollici, IPS, 165 Hz, 1ms, HDR, FreeSync Premium, 144 Hz compatible) In offerta a 219,00 € – invece di 329,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial X8 1TB Portatile SSD, Fino a 1050MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C, USB-A, Nero, CT1000X8SSD9 In offerta a 99,45 € – invece di 140,75 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Memorie T7 MU-PC1T0H SSD Esterno Portatile da 1 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Blu In offerta a 122,17 € – invece di 172,52 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Keys Tastiera Wireless Illuminata Avanzata, Bluetooth, Digitazione tattile, Tasti Retroilluminati, USB-C, PC/Mac/Laptop Windows/Linux/IOS/Android, Layout Italiano QWERTY – Nero Grafite In offerta a 70,19 € – invece di 134,99 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bose Quietcomfort 45 Bluetooth Wireless Headphones Con Riduzione Del Rumore Con Microfono Per Chiamate, blu notte [Esclusiva Amazon] In offerta a 247,95 € – invece di 349,95 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech Crayon Matita Digitale, Bluetooth, Compatibile con Apple iPad di 6a Gen, iPad Air di 3a Gen, iPad Mini di 5a Gen, Utilizza la Tecnologia Apple Pencil e la Tecnologia Palm Rejection In offerta a 48,99 € – invece di 71,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Belkin Supporto di ricarica wireless magnetico (compatibile con MagSafe per modelli iPhone 14, 13, 12 e altri dispositivi con MagSafe, alimentatore USB PD da 20 W incluso) – nero In offerta a 28,77 € – invece di 49,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Ti presentiamo Blink Video Doorbell + Sync Module 2 | Audio bidirezionale, video in HD, notifiche nell’app, config. semplice, con integrazione Alexa | Installazione via cavo o senza fili (bianco) In offerta a 55,99 € – invece di 94,98 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Chromecast con Google TV (HD) Bianco Ghiaccio – Intrattenimento in streaming sulla TV con telecomando e ricerca vocale – Guarda film, Netflix, DAZN e molto altro- Facile da installare In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Adore, Faretto da Bagno Smart, Bluetooh, Controllo Vocale 5.5 W, Bianco, Telecomando Dimmer Switch Incluso In offerta a 34,82 € – invece di 89,99 €

sconto 61% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Adore, Faretto da Bagno Smart, Bluetooh, Controllo Vocale 5.5 W, Bianco, Telecomando Dimmer Switch Incluso In offerta a 34,82 € – invece di 89,99 €

sconto 61% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Fujifilm instax mini 11 Ice White | Fotocamera a sviluppo istantaneo | Modalità Selfie | Esposizione Automatica | Foto Formato mini 62 x 46 mm In offerta a 73,99 € – invece di 108,84 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xbox Wireless Controller, White In offerta a 39,98 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).