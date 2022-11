Black Friday, Razer Viper Ultimate il mouse leggero come una piuma a 94,99€

Alla ricerca di un mouse preciso, leggero, potente, perfetto per i giochi e anche perfettamente compatibile con il Mac? Che ne dite del Razer Viper Ultimate, che comprate oggi a 94,99€ invece che 170€

Questo mouse, provato da Macitynet, nato per gli eSport contrariamente ad altri concorrenti che nascono con il cavo per ragioni di prestazioni è totalmente wireless perchè fondato su una tecnologia proprietaria che lo rende estremamente responsivo. Parliamo di Razer HyperSpeed, un sistema di trasmissione senza fili innovativo che garantisce sino al 25% di velocità in più rispetto al resto del mercato.

Il Razer Viper Ultimate offre un Pooling rate di 1000 Hz in wireless, un dato altissimo se confrontato con la maggior parte dei modelli (i cui valori senza filo non superano i 100 Hz). A bordo c’è un nuovo sensore, il Razer Focus+ ottico, capace di arrivare sino a 20.000 dpi di risoluzione, 650 IPS (inch per secondo) e il 99,6% di accuratezza, la massima espressione oggi nel mercato, nonché di tutti i mouse oggi in commercio anche nel listino Razer.

Nelle nostre prove la batteria è arrivato a 70 ore (con luci spente), quindi una settimana di utilizzo intenso, ma nei nostri testi a luci accese ha superato i due giorni con una carica ben sopra il 50%.

Lo comprate in sconto a 94,99€ partendo da qui