Mozilla Firefox 103 ora supporta i display ProMotion

Mozilla ha aggiornato Firefox integrando, tra e altre cose, una novità che sarà gradita agli utenti di MacBook Pro con CPU M1 Pro e M1 Max. La versione 103 del browser migliora la reattività su macOS nei momenti di carico estremo della CPU e le performance sui display che supportano refresh rate elevati (120Hz). La frequenza di aggiornamento dello schermo è il riferimento al numero di volte al secondo in cui lo schermo è in grado di disegnare una nuova immagine (valore misurato in Hz; congiuntamente ai frame rate elevati prodotti da GPU e CPU in funzione simultaneamente, comporta tipicamente un’esperienza più fluida e a un FPS potenzialmente più elevato.

Oltre a questi cambiamenti tecnici, si evidenziano alcune novità quali il supporto ai sottotitoli nella modalità picture-in-picture, selettore che appare quando si passa il puntatore del mouse sopra i video, permettendo di aprire i filmati nella finestra del riproduttore; se durante la riproduzione si attivano i sottotitoli o le didascalie, questi ora saranno visualizzabili anche in modalità Picture-in-Picture: è sufficiente attivare la funzione alla pagina del riproduttore video per farli comparire nella finestra del video in modalità Picture-in-Picture.

Le funzioni della barra degli strumenti sono ora accessibili anche usando la tastiera: premendo la combinazione di tasti command + L è possibile spostarsi nel campo della barra degli indirizzi e con i tasti Tab e Maiusc + Tab è possibile spostarsi tra i vari gruppi principali di pulsanti disponibili nella barra degli strumenti, compreso il pulsante + nella barra delle schede.

Sono stati infine risolti alcuni bug e risolte problematiche che in alcuni casi rallentavano l’avvio di Firefox.

Firefox 103 si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

Tutti gli articoli su Firefox di Macitynet sono disponibili da questa pagina