Google Maps, fate i turisti 3D con la Vista Immersiva

La Vista Immersiva di Google non è ancora pronta del tutto, ma è possibile darne un’occhiata a partire da oggi. La società sta infatti lanciando un aggiornamento per l’app Google Maps per Android e iOS che introduce la vista aerea di un centinaio di monumenti famosi tra cui Alcatraz a San Francisco, il Big Ben a Londra e l’Empire State Building a New York.

La funzione era stata annunciata a maggio durante il Google I/O e fonde le tecnologie di Intelligenza Artificiale con miliardi di immagini (inclusi gli scatti satellitari e lo Street View) per creare viste tridimensionali piuttosto realistiche. Google lo propone come strumento di anteprima per i turisti, ma è anche un modo pratico per soddisfare la propria curiosità senza prenotare un volo.

A partire da questo momento le viste aeree sono accessibili agli utenti di tutto il mondo: bisogna soltanto trovare un punto di riferimento in Google Maps che lo supporta e visitare la sezione Foto.

Tra gli aggiornamenti odierni ci sono anche un paio di novità più convenzionali ma molto pratiche. Google sta praticamente aggiornando la navigazione ciclabile di Maps con informazioni di percorso più dettagliate, tra cui la segnalazione di traffico automobilistico intenso, scale, salite ripide e delle varie tipologie di strade (come arterie principali e strade laterali). Questo aggiornamento – spiega Google – riguarda “centinaia” di città e verrà implementato nel corso delle prossime settimane.

Inoltre, ci sono nuove notifiche per quanto riguarda la condivisione della posizione che sostanzialmente informano l’utente quando un amico arriva (o lascia) un determinato luogo. Questo ad esempio potrebbe aiutarlo a scoprire quando gli altri frequentatori di concerti hanno raggiunto il luogo designato. Le notifiche si attivano solo per le persone che hanno già acconsentito a condividere le loro posizioni e Google promette notifiche tramite app ed e-mail per garantire che le persone non lascino la condivisione abilitata più del necessario.