Kingston lancia XS2000, l’SSD portatile che impiega velocità USB 3.2 Gen 2×2 per garantire prestazioni di prossime generazione in un drive esterno compatto. Ottimale per i fotografi in viaggio, ma non solo.

Tra le sue principali caratteristiche certamente la velocità di trasferimento fino a 2.000 MB/s. Grazie a queste sue specifiche, XS2000 offre una maggiore produttività con interruzioni ridotte al minimo. L’SSD è disponibile in tagli da 500 GB, 1TB, 2TB, e 4TB, ottimo l’offloading e l’editing di immagini in alta risoluzione, video 8K e documenti di grandi dimensioni in tempi estremamente rapidi.

Il drive garantisce caratteristiche di sicurezza a prova di futuro, per stare al passo con le esigenze dello storage, ed è compatibile con la maggior parte dei dispositivi senza che sia necessario alcun setup. L’unità funziona esattamente come un hard drive, ma archivia i dati con la tecnologia flash NAND.

Per il corretto funzionamento, il dispositivo si connette semplicemente mediante un connettore USB-C, consentendo ai creatori di contenuti di accedere ai loro dati da qualunque luogo su un PC o su un dispositivo mobile. Indipendentemente dal fatto che si utilizzi la memoria per gioco o lavoro, XS2000 propone un solido guscio e conformità allo standard IP55, che lo rende resistente ad acqua e polvere, così da proteggerne il contenuto quando si è in giro per il mondo.

Caratteristiche:

Velocità fino a 2.000 MB/s1, con connettività USB 3.2 Gen 2×2

Capacità fino a 4TB

Fattore di forma compatto e tascabile

Classe di protezione IP554 con guscio protettivo in gomma rimovibile

Potete acquistare XS2000, su Amazon direttamente a questo indirizzo, nei diversi tagli di memoria da 500 GB, 1TB, 2TB e 4TB, con prezzi che partono da 98,21 euro.