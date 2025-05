L’iPhone 17 Air potrebbe sfruttare batterie silicio-carbonio

L’iPhone 17 Air potrebbe essere il primo smartphone di Apple con batterie silicio-carbonio, accumulatori che vantano densità superiore del rispetto alle tradizionali batterie al litio e in buona sostanza maggiore capacità.

TDK, fornitore di Apple, sta preparando la nuova generazione di batterie al silicio-carbonio, innovazione promettente che potrebbe rivoluzionare l’autonomia e le prestazioni degli smartphone.

Il sito DigiTimes riferisce che il CEO di TDK, Noboru Saito, in una recente intervista ha parlato di una accelerazione nelle tempistiche di produzione, con spedizioni di questi particolari accumulatori in anticipo rispetto al precedente trimestre di settembre previsto, tempistica che potrebbe consentire ai produttori di smartphone di usare tale componente su dispositivi sottili, aumentandone l’efficienza.

Attualmente, la maggior parte delle batterie utilizzate negli smartphone sfruttano tecnologie agli ioni di litio, con anodi in grafite; quest’ultimo elemento presenta dei limiti in termini di capacità di accumulo dell’energia; il silicio, invece (da sfruttare al posto dell’anodo in grafite), consentirebbe di immagazzinare fino a 10 volte più energia rispetto alla grafite, e dunque migliorare le prestazioni e aumentare la durata della batteria a parità di dimensioni.

“Abbiamo fatto notevoli progressi e le spedizioni partiranno a breve”, ha riferito Saito, aggiungendo che “alcuni produttori di telefoni potrebbero usare la nuova batteria nei loro prodotti in anticipo di una generazione”. La tempistica potrebbe permettere a Apple di sfruttare questa tipologia di batteria sugli iPhone 17 Air, telefoni che secondo indiscrezioni saranno caratterizzati da uno spessore compreso tra 5,5 e 5,6 mm, quasi la metà degli 8,25 mm dell’attuale iPhone 16 Pro.

Come abbiamo spiegato qui, il guadagno in termine di densità è di circa il 10%: niente di rivoluzionario ma il CEO di TDK ha in precedenza riferito che futuri sviluppi potrebbero permettere di ottenere guadagnai fino al 40% di capacità in più a parità di spazio occupato.

La tecnologia delle batterie è rimasta grossomodo invariata da anni e i passi avanti nell’autonomia degli smartphone sono dovuti principalmente a nodi sempre più efficienti nella produzione dei chip ed accorgimenti software vari