Philips Hue Festavia è la striscia LED per l’albero di Natale

Signify ha annunciato le nuove luci Festavia, pronte ad illuminare il Natale: si tratta, ovviamente, di luci che vanno ad aggiungersi alla fortunata gamma Philips Hue: sono in arrivo giusto in tempo per le vacanze.

La striscia di luci Philips Hue Festavia incle 250 mini LED smart, disposti su un cavo di 20 metri, che possono essere utilizzate certamene su un albero di Natale, ma anche su una scala, una mensola del camino e altro ancora.

Come per altri prodotti Hue, le luci Festavia possono essere impostate su più di 16 milioni di colori e un singolo filo supporta più colori per un effetto sfumato. Le luci Festavia sono compatibili con Apple HomeKit e si abbinano bene con altri prodotti Philips Hue.

Le luci possono essere controllate con Siri, l’app Hue e l’app Apple Home. Naturalmente, questi LED possono essere accesi o spenti e i colori possono essere cambiati a piacimento dell’utente. Con l’integrazione di Spotify, le luci possono essere impostate per lampeggiare, o illuminare a ritmo della canzone che si sta ascoltando.

Con il lancio delle luci Festavia, l’app Hue sta aggiungendo un nuovo effetto scintillante che fa brillare l’intera striscia LED; inoltre c’è una nuova opzione Scattered che diffonde cinque colori in modo casuale lungo la corda luminosa.

Le luci Festavia hanno un prezzo di 160 dollari in USA, circa lo stesso equivalente in euro, e verranno lanciate il 15 novembre. Saranno disponibili sul sito web di Philips Hue e quasi certamente anche sui altri canonici canali, come ad esempio Amazon.

Ricordiamo che tra gli ultimi inserimenti nella linea di luci intelligenti, nel settembre scorso il marchio aveva lanciato Perifo, un sistema a binario che trasforma l’utente in un vero e proprio progettista dell’illuminazione, perché gli consente di inserire moduli personalizzati.

Ricordiamo che Philips Hue è una delle prime piattaforme a salire sul carro di Matter, e a supportarlo. Per tutte le notizie che ruotano attorno a queste luci intelligenti il collegamento da seguire è direttamente questo.

Per tutte le notizie su Matter vi rimandiamo alla sezione dedicata del nostro sito.