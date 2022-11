iPhone 14 Pro, Apple usa i primi schermi OLED di LG

Apple ha affiancato le forniture di schermi OLED per iPhone 14 Pro (qui la nostra recensione), finora prodotti esclusivamente da Samsung, con i primi panelli costruiti da LG, secondo quanto segnala Korea IT News. Non è dato sapere quando saranno spediti i primi iPhone 14 Pro con display OLED LG invece di quelli Samsung.

In ogni caso è praticamente certo che gli utenti non noteranno alcuna differenza tra i due, visto che da sempre Apple calibra e personalizza le componenti hardware per raggiungere le specifiche desiderate, indipendentemente da costruttore o fornitore.

E nel tempo la strategia di Apple è sempre stata quella di affiancare almeno due fornitori per le componenti fondamentali, tutt’ora seguita anche se con le notevoli eccezioni di chip e processori, tutti costruiti da TSMC in esclusiva, e dei chip modem tutti forniti dall’amata odiata Qualcomm. Ma qui Cupertino ha in cantiere il suo primo chip modem proprietario che (forse) le permetterà di dire addio o ridurre la dipendenza da Qualcomm.

Per il momento non emerge la percentuale di schermi OLED che LG fornirà ad Apple per gli iPhone 14 Pro, in relazione al totale delle spedizioni e con la quota di Samsung, ma gli analisti ritengono che la grande maggioranza sia fornita da Samsung, con una percentuale sensibilmente inferiore per LG.

Ricordiamo che gli iPhone 14 Pro mettono a disposizione uno schermo OLED con tecnologia LTPO di alta qualità e ultima generazione, il migliore in assoluto al mondo negli smartphone secondo alcuni esperti indipendenti. La frequenza di aggiornamento, regolabile da 10Hz fino a 120Hz in base ai contenuti e funzioni svolte, può ridursi fino a 1Hz per abbattere il consumo di energia quando iPhone 14 Pro attiva la nuova modalità opzionale schermo sempre acceso.

Sembra che Samsung preveda che Apple introdurrà il suo primo dispositivo con schermo pieghevole nel 2024 e che non sarà un iPhone.