Twitter Blue include la verifica utente e aumenta il prezzo

Elon Musk ha dichiarato che il costo dell’abbonamento Twitter Blue avrà un prezzo di 8 dollari al mese, segnando un aumento di 3 dollari rispetto all’attuale prezzo di 4,99 dollari al mese. Al rincaro si affiancheranno nuove funzionalità per la piattaforma.

Twitter Blue includerà, infatti, la priorità nelle risposte, nelle menzioni e nella ricerca, che Musk afferma essere “essenziali per sconfiggere lo spam/scam”, la possibilità di pubblicare clip video e audio più lunghi, oltre a visualizzare la metà degli annunci pubblicitari rispetto all’uso con account gratuito standard.

Musk ha anche riferito che Twitter Blue offrirà agli abbonati un segno di spunta blu di verifica, una funzione che è attualmente limitata a coloro che sono a rischio di furto di identità come celebrità, giornalisti e altri importanti influencer. I prezzi di Twitter Blue saranno adeguati per paese “proporzionato alla parità del potere d’acquisto”.

Attraverso mail inviate agli abbonati Twitter Blue, il social dei messaggi brevi ha precisato che le risorse della piattaforma si concentreranno ad apportare “valore aggiuntivo” per i membri di Twitter Blue e che un aggiornamento di Twitter Blue sarebbe arrivato “nelle prossime settimane”.

Musk sta lavorando rapidamente per monetizzare e incrementare le entrate Twitter, poiché il social network storicamente non è stato particolarmente redditizio. Musk è diventato CEO di Twitter la scorsa settimana e ha licenziato diversi dirigenti, tra cui il CEO Parag Agrawal, il CFO Ned Segal e il responsabile delle policy aziendali Vijaya Gadde.

Oltre a introdurre modifiche a Twitter Blue, Musk ha anche riferito che ha intenzione di riportare in auge il servizio video Vine. Le voci suggeriscono che Musk ha spostato più di 50 ingegneri Tesla su Twitter per lavorare sulle nuove funzionalità. Sempre secondo le anticipazioni Elon Musk sta anche valutando di rendere gratis per tutti gli utenti il pulsante per modificare un post già pubblicato, una funzione finora disponibile esclusivamente per gli abbonati Twitter Blue.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Elon Musk e del social Twitter sono disponibili ai rispettivi collegamenti.