Apple Watch 8 vale oltre la metà delle spedizioni smartwatch

Il mercato globale degli smartwatch è cresciuto nel 2022, con Apple che rappresenta circa la metà delle spedizioni complessive grazie alle forti vendite di Apple Watch 8. L’ultima analisi di Counterpoint rileva che Apple ha registrato una crescita del 48% anno su anno grazie alle forti vendite di Apple Watch 8 rilasciato a settembre scorso: da solo questo modello conta circa il 56% delle spedizioni complessive di smartwatch nel trimestre.

Samsung ha aumentato le sue spedizioni del 62% su base trimestrale lanciando la nuova serie Galaxy Watch 5, mentre la sua quota di mercato nel segmento premium è aumentata del 5%. A livello globale Samsung si è piazzata al secondo posto con una quota di mercato del 22,3%, in calo del 2,5% su base annua.

Noise è cresciuto del 218% su base annua e ha riconquistato il primo posto nel mercato indiano, classificandosi terzo in quello globale. La quota di mercato di Fire-Boltt rimane piatta e la posizione invariata rispetto a quella del terzo trimestre, classificandosi seconda in India, dietro Noise.

Al quinto posto a livello globale, Huawei è cresciuta del 65% su base annua, ma ha registrato zero spedizioni in India per la prima volta dal 2018. Boat si è classificata al sesto posto, superando due milioni di spedizioni durante il trimestre. Infine, le spedizioni di Garmin sono risultate piatte rispetto al 2021, ma vi è stata una crescita dell’11% delle entrate grazie all’incremento de suo prezzo medio di vendita di circa 365 dollari.

Andando oltre alle classifiche dei singoli marchi, a livello globale il mercato degli smartwatch è cresciuto del 30% su base annua, anche se questa crescita è stata guidata da smartwatch di base, piuttosto che da dispositivi premium come Apple Watch.

