My Book Duo per PC e Mac, RAID fino a 28 TB al minimo storico: sconti mai visti

Se avete necessità di un RAID oggi è il giorno buono per comprarsene uno i My Book Duo per PC e Mac sono infatti al prezzo più basso di sempre nei tagli da 20,24 e 28 TB con sconti che arrivano fino a 150 euro rispetto al loro prezzo più conveniente.

Questo sistema ha al suo interno due dischi WD Red ottimizzati per RAID che garantiscono elevate prestazioni (WD parla velocità di lettura sequenziale fino a 360 MB/s). Arriva a casa configurato in modalità RAID-0 (quindi tutta la capacità nominale del disco è a vostra disposizione), ma se volete potrete configurarlo anche come RAID-1.

La capacità dell’unità si dimezza, ma avrete sempre una copia di emergenza nel caso uno dei due dischi fallisca. Potrete anche decidere di utilizzare il MY Book Duo come se ci fossero due unità separate (JBOD) grazie al software WD Drive Utilities incluso. La periferica è compatibile con USB 3.1 Gen 1 e USB 3.0 (include entrambi i cavi da USB Type-C a Type-C e da Type-C a Type-A) e funziona come una docking station grazie alle due porte hub USB 3.0 Type-A per vari accessori, tra cui storage aggiuntivo, tastiera e mouse, lettori di schede, USB oppure sincronizzazione e ricarica del telefono.

Può servire tutti coloro che hanno bisogno di avere un disco veloce e ad alta capacità ma vogliono nel contempo mettere in sicurezza i propri dati: fotografi o appassionati di fotografica, grafici, tipografi, professionisti che gestiscono documentazione di particolare rilevanza e così via. Configurato RAID-1 questo disco permetterà sempre di avere una copia di emergenza dei propri file.

Ecco qui di seguito i prezzi

Come accennato questi dischi normalmente costano molto di più. Ad esempio il disco da 20 Tb sul mercato costa intorno ai 700 euro (anche su Amazon si compra spesso intorno ai 550 euro), la versione da 24 TB è pure in vendita nel migliore dei casi a 700 euro (anche se su Amazon si può comprare in alcune occasioni a 600 euro) , mentre la versione da 28 TB arriva facilmente a costare 800 euro (anche se su Amazon qualche volta l’abbiamo vista a 700 euro). In tutti i casi quindi siamo al minimo storico.