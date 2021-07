NAB Show di Las Vegas, Apple fa dietrofront

Apple non parteciperà al NAB SHow di Las Vegas. Il nome della Casa di Cupertino era apparso nell’elenco delle principali aziende che parteciperanno all’edizione 2021 del NAB Show, evento che si svolgerà a Las Vegas dal 9 al 23 ottobre.

Il motivo non è chiaro ma ora la Mela non compare più tra le aziende per le quali è prevista la partecipazione.

A Las Vegas, Apple avrebbe dovuto tornare dopo dieci anni. La Casa di Cupertino era elencata insieme ad altri partecipanti quali: Disney, ABC, CBS, Dreamworks, ESPN, Fox, Hulu, IHeartMedia, NBC e Netflix.

Tra i nomi che appaiono ci sono anche quelli direttamente collegati con i broadcaster o l’industria dello streaming, quali: Facebook, il Dipartimento della Difesa, i Dallas Cowboys, LAPD (Los Angeles Police Department), Jaguar Landrover ed Epic Games.

Il NAB Show è usato dalle aziende soprattutto per proporre prodotti (hardware e software) destinati ai broadcaster e alla comunicazione digitale in genere, con infrastrutture, strumenti di produzione ed editing.

Negli anni passati Apple ha partecipato regolarmente al NAB Show ma mancava nell’elenco da dieci anni. L’ultima volta che la Casa di Cupertino aveva partecipato lo aveva fatto nell’aprile del 2011 per presentare Final Cut Pro X a 64 bit, rilasciato poi ufficialmente a giugno.