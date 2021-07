Nella beta 4 di macOS Monterey la funzione Live Text anche sui Mac Intel

Tra le novità di macOS 12 Monterey, una delle funzionalità più utili è Text Live, in italiano “Testo Attivo“, in altre parole la possibilità di interagire con il testo presente in qualsiasi immagine. È possibile fare click su u un indirizzo, per vederlo comparire in Mappe, selezionare un numero di telefono riportato in una foto, chiamarlo, mandargli un messaggio o salvarlo. È possibile sfruttare anche il copia&incolla, copiando un testo presente in una foto, proprio come con qualsiasi altro testo.

Questa funzione era inizialmente riservata ai Mac con CPU M1 (e seguenti) ma con l’ultima beta di macOS Monterey è disponibile anche sui Mac con CPU Intel.

A riferirlo è Rene Ritchie spiegando che Apple avrebbe implementato la funzione anche sui Mac con CPU Intel per via delle richieste ricevute. Come avevamo indicato qui, per alcune funzionalità riservate agli Mac, l’assenza della disponibilità sulla versione Intel di macOS Monterey è effettivamente giustificata dall’assenza del Neural Engine; per altre sembrava solo la mancanza di volontà da parte di Apple per avere queste funzioni anche sui vecchi Mac.

macOS Monterey Beta 4 includes Live Text for Intel Macs 🎉 Sounds like Apple prioritized it based on demand, but it was made much easier by the lack of real-time requirements for a camera system (So instead of kicking it to the ANE, it’ll just process opportunistically) pic.twitter.com/vM5Nd7TGh8 — Rene Ritchie (@reneritchie) July 27, 2021

La developer beta di macOS Monterey è disponibile per i membri dell’Apple Developer Program su developer.apple.com La versione beta pubblica è da poco disponibile per tutti gli utenti Mac su beta.apple.com. macOS Monterey sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito

