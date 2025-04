Nanoleaf Pegboard è la lampada da scrivania per il mondo smart

Nanoleaf presenta Pegboard Desk Dock, la sua ultima novità nel campo dell’illuminazione, anche se praticamente da sempre i prodotti del marchio non si limitano a far luce, ma servono anche per arredare, in alcuni casi fino a trasformarsi in veri e propri complementi d’arredo e accessori con utilità e funzioni diverse.

Analogamente alle vetrine Expo Smart Display Cases presentate la scorsa estate, il nuovo Pegboard Desk Dock di Nanoleaf è concepito per organizzare, ricaricare e mettere in mostra accessori come controller e cuffie, grazie a un sistema di illuminazione LED a colori che si sincronizza con ciò che l’utente sta guardando, giocando o ascoltando.

Oltre a una porta USB-C dedicata all’alimentazione, questo dispositivo mette a disposizione tre porte USB, di cui una USB-A e due USB-C, che permettono di ricaricare accessori come controller, cuffie, ma anche telefoni con una potenza fino a 15W o di collegarli tutti a un computer, evitando così l’ingombro di numerosi cavi sulla scrivania.

Nanoleaf definisce il Pegboard Dock come una reinterpretazione moderna della lampada da scrivania. Il prodotto è dotato di 32 LED a colori su entrambi i lati, capaci non solo di illuminare la superficie della scrivania, ma anche di creare un’atmosfera suggestiva sul muro retrostante.

Su un lato è presente esclusivamente il sistema di illuminazione, mentre l’altro lato integra una cover perforata e quattro bracci di supporto, configurabili a piacimento per sostenere accessori, console portatili o altri dispositivi che si preferisce tenere ordinati. Un meccanismo girevole permette di invertire regolarmente il lato da esporre.

Il nome Pegboard Dock nasce proprio dalla presenza del pannello forato e perni, utile per organizzare gli accessori mentre entrambi i lati restano illuminati. Sebbene il dispositivo non richieda il collegamento a un computer, se viene connesso è possibile gestire e personalizzare le impostazioni tramite l’app desktop Nanoleaf.

Quest’ultima offre ulteriori opzioni di personalizzazione, come scene preimpostate che richiamano l’effetto di una lampada a lava o di una cascata, e la possibilità di far riprodurre al dock i colori e le tonalità di un gioco in streaming o sincronizzarsi con la musica, grazie alla funzione Orchestrator che analizza in tempo reale il contenuto di una canzone e i suoi ritmi.

Nanoleaf Pegboard Desk Dock è già disponibile nel negozio online dell’azienda al prezzo di 59,99 euro, con consegne previste a maggio prossimo e uno sconto dal listino ufficiale di 10 euro. I prodotti Nanoleaf si acquistano anche su Amazon a partire direttamente da qui.

