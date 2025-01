Riparazioni elettroniche fai-da-te, set di cacciaviti completo 115 pezzi per solo 1 €

Pubblicità

Lo schermo del telefono si è rotto e volete ripararvelo da soli? oppure il PC comincia ad essere troppo lento e vorreste aggiornare la memoria comprando una di quelle in offerta online? Niente paura, avete bisogno soltanto di un kit di cacciaviti come quello che, nel momento in cui scriviamo, potete comprare in offerta per soli 1 €.

Si tratta di un set 115-in-1 eccellente per chi vuole dotarsi di tutto il necessario per poter affrontare in maniera professionale una vasta gamma di interventi, da quelli su dispositivi elettronici a quelli su piccoli oggetti domestici.

Al suo interno trovate 98 punte di precisione tra punte Philips, Torx, Esagonali e molte altre, perciò vi offre una copertura completa praticamente per ogni necessità.

Le punte sono in acciaio al cromo vanadio di grado militare, un materiale noto per la sua resistenza e durata. Inoltre sono magnetiche, particolarmente utili quindi per raccogliere e tenere in posizione i piccoli viti semplificando notevolmente il lavoro.

Il manico è dotato di una copertura in gomma ed è realizzato in materiali PP + TPR, offrendo una presa comoda e sicura. In dotazione trovate inoltre una barra di estensione flessibile che vi permetterà di avvitare e svitare anche le viti più difficili da raggiungere.

Le punte sono organizzate su un lato della custodia, ciascuna con la sua relativa etichettatura, in modo da trovare rapidamente quella che serve in quel momento. Dall’altro lato trovate altri accessori tra cui leve, pinze e ventosa, risultando così un kit completo per ogni esigenza di riparazione elettronica e domestica.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 17 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 93% andando a spendere all’incirca 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

