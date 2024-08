Le vetrine Nanoleaf rendono ogni collezione un’opera d’arte

Pubblicità

Nanoleaf è un marchio ben noto nell’ambito delle luci RGB, con numerosi pannelli disponibili sul mercato, principalmente dedicati ai gamer che amano addobbare la propria postazione con colori ed effetti di luce: ora il produttore passa al livello successivo, presentando le teche – vetrine Expo Smart Display Cases.

Si tratta di teche trasparenti o piccole vetrine in cui alloggiare le proprie collezioni di action figure, o simili. Naturalmente, ogni teca è dotata di illuminazione LED diffusa e multicolore.

Le teche Expo Smart Display sono studiate per poter essere impilatie così da creare una collezione ancor più ampia, con colori e animazioni luminose sincronizzate: è possibile sincronizzarne fino ad un massimo di 300. Certo, però, che arrivare a questo numero costerà un occhio della testa, considerando che sono disponibili singolarmente a partire da 99,99 euro, o in bundle da 4 o 8, rispettivamente a 299 e 549 euro.

Realizzate in “resina ABS di alta qualità”, le teche presentano un’illuminazione LED diffusa uniformemente, progettata per minimizzare ombre e punti caldi sugli oggetti esposti all’interno. A differenza delle teche espositive tradizionali con un singolo faretto superiore, Nanoleaf ha adottato un approccio simile a quello utilizzato per l’illuminazione dei prodotti nei servizi fotografici professionali.

Ogni teca è dotata di un proprio pannello di controllo, permettendo di regolare le impostazioni di illuminazione senza dover dipendere completamente dall’app mobile.

Una finestra trasparente nella parte frontale aiuta a proteggere il contenuto dalla polvere e, grazie a sensori magnetici nascosti, attiva “effetti luminosi sottili” quando viene aperta e chiusa. Ogni teca ha, inoltre, un pannello di controllo integrato, consentendo di regolare l’illuminazione individualmente, ma gli effetti LED diventano ancora più sorprendenti quando si collegano più teche insieme.

Le Expo Smart Display Cases possono essere impilate e disposte affiancate o una sopra l’altra, creando automaticamente connessioni che condividono l’alimentazione tra di loro. Fino a otto teche possono essere alimentate da un unico alimentatore da 42W o fino a 16 teche con una fonte di alimentazione da 75W.

Quando collegate a una rete Wi-Fi e all’app mobile di Nanoleaf, la tecnologia LayoutDetect dell’azienda rileva automaticamente la posizione di ciascuna teca in un layout personalizzato – fino a 300 teche contemporaneamente – semplificando il processo di configurazione per chi ha molte figure da esporre.

Conoscendo la posizione di ciascuna teca rispetto alle altre, gli utenti possono attivare display di illuminazione animata che si diffondono su di esse, scegliendo tra migliaia di scene preimpostate o effetti personalizzati creati nell’app di Nanoleaf.

Ovviamente, come già accennato, il prezzo non è troppo favorevole a chi possiede mega collezioni. Utilizzando i bundle da 8, per raggiungere il numero massimo di 300 case da sincronizzare, si arriverebbe comunque a spendere una cifra superiore ai 20 mila euro.

