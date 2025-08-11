Narwal Freo S, il meglio dei robot 2 in 1 per le pulizie a prezzo mai visto

Non occorre spendere un capitale per disporre di un efficace robot per le pulizie, sia aspirapolvere che lavapavimenti, con manutenzione completamente automatica e super facile da usare: per la prima volta le principali innovazioni di Narwal (quinto marchio al monto nel settore) sono disponibili nel robot 2 in 1 Narwal Freo S proposto a prezzo accessibile, con in più lo sconto lancio che riduce ulteriormente la spesa.

Nonostante il prezzo contenuto Narwal Freo S offre i vantaggi dell’ecosistema di pulizia del costruttore. Il robot assicura pulizia profonda con potenza di aspirazione di 8.000 Pa, con passaggio intelligente tra quattro modalità di funzionamento per pulire tutto, dai cereali sparsi ai peli degli animali.

Invece il sistema di lavaggio mantiene una pressione efficace di 8 N e permette di impostare tra tre livelli di umidità del mocio, per pulire ogni tipo di pavimento senza lasciare aloni.

Pulizie autonome per tutti

L’autonomia di funzionamento si basa sulla mappatura in tempo reale tramite sensori LiDAR: Narwal Freo S naviga anche sotto i mobili ed è in grado di superare soglie con altezza fin a due centimetri. Con una carica completa pulisce fino a 140 metri quadrati seguendo un percorso a zigzag, ripetuto in direzione opposta per evitare zone scoperte e garantire copertura completa.

Oltre al design compatto del robot e della base, il costruttore evidenzia la manutenzione completamente automatica. Al termine di ogni ciclo il robot torna alla base per ricaricarsi e svuota fino a 180 giorni di polvere nel sacchetto da 3,5 litri della base. Durante il funzionamento è silenzioso: solamente 62 dB in modalità aspirazione e sotto i 60 dB per il lavaggio dei pavimenti.

Il controllo è possibile anche tramite comandi vocali via Alexa e Google Home. Tramite l’app Narwal l’utente può programmare il robot, personalizzare aspirazione e lavaggio e memorizzare più mappe.

Narwal Freo S, prezzo e disponibilità

Questo robot aspirapolvere lavapavimenti è già disponibile al prezzo di listino di 299 euro: in occasione del lancio è proposto in sconto da questa pagina di Amazon a solamente 249 euro. Lo sconto lancio rimarrà attivo fino all’11 settembre.