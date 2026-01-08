Facebook Twitter Youtube

Narwal V40 Station: il primo aspirapolvere cordless di Narwal punta su potenza e zero manutenzione

Narwal entra ufficialmente nel mondo degli aspirapolvere cordless e lo fa con un prodotto che punta a distinguersi fin dal primo utilizzo. Con Narwal V40 Station, l’azienda – già conosciuta per i suoi robot aspirapolvere di fascia alta – estende la propria visione di pulizia intelligente proponendo un sistema senza filo pensato per ridurre al minimo l’intervento manuale e semplificare la gestione quotidiana della casa.

Se siete alla ricerca di un aspirapolvere potente ma anche pratico da usare nel tempo, V40 Station nasce con un obiettivo chiaro: offrire prestazioni elevate abbinate a una gestione della polvere quasi completamente automatica.

Al centro del sistema trovate un motore brushless ad alta velocità da 120.000 giri al minuto, capace di raggiungere fino a 220 AW di potenza di aspirazione. A rendere l’esperienza più efficiente contribuisce il sistema Smart Dirt Detection, che analizza lo sporco in tempo reale e regola automaticamente la potenza in base alla superficie e alla quantità di detriti presenti. In questo modo non dovete intervenire manualmente sulle impostazioni e ottenete risultati uniformi su pavimenti duri, tappeti e superfici più difficili.

Un altro elemento pensato per l’uso quotidiano è il sistema a doppia batteria. Ogni modulo garantisce fino a 60 minuti di autonomia e può essere sostituito rapidamente, permettendovi di arrivare a un totale di 120 minuti di pulizia continua. Una volta riposto nella stazione, il sistema ricarica automaticamente entrambe le batterie, assicurandovi un aspirapolvere sempre pronto all’uso.

La stazione di svuotamento evita contaminazioni

Il vero punto di forza di  Station è però la stazione di svuotamento automatico, progettata per gestire la polvere fino a 100 giorni senza manutenzione. Il sacchetto sigillato antibatterico da 3 litri limita la dispersione delle particelle e riduce l’esposizione alla polvere, mentre il processo di svuotamento in tre fasi consente di rimuovere fino al 97% dei detriti accumulati nel contenitore. In pratica, dopo ogni utilizzo l’aspirapolvere si pulisce da solo, mantenendo prestazioni costanti nel tempo.

Grande attenzione è stata riservata anche alla qualità dell’aria. Il sistema di filtrazione a 9 stadi con doppi filtri HEPA H13 cattura particelle fino a 0,3 micron, contribuendo a rendere l’ambiente più salubre, soprattutto per chi convive con animali domestici o soffre di allergie.

Dal punto di vista della versatilità, V40 Station si presenta come un vero sistema di pulizia completo. Oltre alla spazzola principale con luce integrata e design anti-groviglio, trovate accessori dedicati per divani, materassi, superfici delicate e angoli difficili, tutti ordinatamente alloggiati nella stazione.

Disponibile dall’8 gennaio, Narwal V40 Station viene proposto a 379 euro in promozione fino al 1° febbraio, rispetto al prezzo di listino di 449 euro. È acquistabile sul sito ufficiale Narwal e su Amazon, segnando l’ingresso del marchio in una nuova categoria con un prodotto che punta su potenza, durata, automazione e semplicità d’uso.

La trovate su Amazon in offerta a questo indirizzo.

