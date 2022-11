Native Union Fold è il sostegno ultra portatile per MacBook e iPad

Di sostegni per MacBook e iPad ce ne sono a decine, ma difficilmente ne troverete uno così leggero e sottile come il nuovo Native Union Fold. L’azienda, che produce accessori per l’ecosistema Apple da diversi anni (la nostra redazione ne ha recensito qualcuno, come il Dock per Apple Watch, le custodie in legno per iPhone e il Gripster Wrap per iPad) lo ha lanciato pochi giorni fa, presentandolo appunto come supporto pieghevole e ultra-portatile per computer e tablet.

Perché è speciale

Quel che lo rende unico è il design: da chiuso è sottile come un bastoncino, ma quando lo si apre per usarlo è sufficientemente robusta da sostenere fino a 3 chilogrammi di peso, mantenendo il dispositivo saldamente stabile nella posizione desiderata.

Com’è fatto

Il telaio è realizzato in alluminio, materiale che appunto ha consentito all’azienda di mantenere contenuto il peso (72 grammi) ma al contempo offrire una solidità superiore a quella di altri supporti di simile struttura ma costruiti in plastica.

La struttura a croce di questo supporto garantisce poi un’ottima ventilazione del dispositivo: l’aria può quindi circolare bene e il computer rimane fresco anche durante le sessioni di lavoro più lunghe ed intense.

Lungo 30 centimetri e spesso 2,7 centimetri, il Native Union Fold monta dei cuscinetti in silicone per tenere fermo sia il supporto al tavolo che il MacBook (o l’iPad) al supporto, mantenendoli inclinati di 15° rispetto al piano di appoggio.

Questo significa niente più torcicollo per chi lavora al computer, che potrà così sollevare lo schermo e avvicinarlo all’altezza degli occhi, e anche una soluzione portatilissima per disegnare con iPad, a casa come in giro per il mondo.

Compatibilità

Supporta tutti i MacBook e i computer portatili con schermo tra 13″ e 16″, così come i tablet con display compreso tra 10.2″ e 16″ di diagonale.

Quanto costa

Native Union vende il nuovo sostegno Fold sul sito ufficiale a 39,99 €.