Nuance Audio, via libera agli occhiali acustici di EssilorLuxottica

EssilorLuxottica ottiene la certificazione CE e anche il via libera dalla FDA statunitense per i Nuance Audio: presto gli occhiali smart che offrono lenti graduate e apparecchio acustico invisibile integrato, potranno essere commercializzati nel territorio europeo e in USA.

I Nuance Audio Glasses hanno finalmente ricevuto la marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici e la certificazione ISO per il Quality Management System degli apparecchi acustici, rendendo così il prodotto accessibile anche sul mercato europeo.

Si tratta di una novità nel settore med-tech: in sostanza, sono occhiali da vista che migliorare il comfort uditivo, concentrandosi solo su ciò che interessa. Questo anche grazie al software integrato, il primo ad essere certificato dalla FDA negli Stati Uniti come SaMD (Software come dispositivo medico) che dispone di impostazioni preconfigurate che ottimizzano l’utilizzo dell’occhiale.

Questi smart glasses integrano in maniera discreta e di design una soluzione acustica open-ear, superando le limitazioni delle tradizionali soluzioni in ear, spesso prive di comfort o per la loro evidente visibilità.

La commercializzazione dei Nuance Audio Glasses avrà inizio im Italia e negli Stati Uniti nel primo trimestre dell’anno corrente, mentre nella prima metà del 2025 il prodotto sarà lanciato in altri paesi europei, tra cui Francia, Germania, Regno Unito.

Per la commercializzazione EssilorLuxottica utilizzerà la sua ampia rete di vendita al dettaglio, insieme ai canali tradizionali di cura dell’udito e agli ottici, per rendere questa tecnologia accessibile al maggior numero di consumatori possibile.

Il mercato globale delle soluzioni per l’udito resta poco servito, come lo era decenni fa quello della cura della vista. Nuance Audio con i suoi occhiali smart leggeri e pratici, indistinguibili dagli occhiali tradizionali, punta ad aprire la strada a soluzioni per l’udito per un pubblico molto più ampio.

Con l’introduzione dei Nuance Audio Glasses, EssilorLuxottica intende abbattere le barriere degli apparecchi acustici tradizionali, offrendo una soluzione mirata a circa 1,25 miliardi di persone affette da disturbi uditivi lievi e moderati.

Gli occhiali smart più celebri sono i Ray-Ban Meta creati in collaborazione con EssilorLuxottica.