Ray-Ban Meta diventano più utili con AI

Quando si parla di occhiali smart il panorama attuale non è certamente vasto, anche se qualcuno si prepara a fare il suo ingresso in scena: al momento, tra i protagonisti attuali, i Ray-Ban del colosso dei social Meta, già apprezzati per le funzionalità di videocamera indossabile e cuffie open-ear.

Un nuovo aggiornamento, però, mira a rendere questo dispositivo ancora più avanzato. Tra le novità in arrivo, spiccano l’accesso all’intelligenza artificiale AI senza bisogno di usare una parola chiave per l’attivazione, la traduzione simultanea in diverse lingue e l’integrazione con Shazam per identificare le canzoni.

In realtà, queste funzionalità non sono totalmente nuove. Meta, infatti, le aveva già mostrate durante l’evento Meta Connect 2024, tenutosi a settembre scorso. In sostanza, la funzione di Live AI consente di avviare una “sessione live” con Meta AI, che permette all’assistente di vedere ciò che si sta osservando, così da ricevere risposte alle proprie domande, senza dover pronunciare la parola di attivazione “Hey Meta”.

Per quanto concerne, invece, la traduzione simultanea permette agli occhiali di tradurre tra l’inglese e il francese, l’italiano o lo spagnolo. Una volta attivata, se qualcuno parla in una delle lingue supportate, si sentirà la traduzione in inglese attraverso gli altoparlanti degli occhiali, oppure la si potrà leggere come trascrizione nell’app Meta View.

Per utilizzare questa funzione è necessario scaricare i modelli specifici per ogni lingua e abilitare la traduzione in tempo reale. Il vantaggio di tale funzione, rispetto a uno smartphone è evidente: il tutto potrà risultare più fluido e naturale, senza necessità di avere tra le mani un dispositivo.

Altra novità dell’aggiornamento è l’integrazione con Shazam, che consentirà agli occhiali Meta di identificare brani in ascolto nell’ambiente circostante. Basta un semplice comando, come “Meta, che canzone è questa?”, per attivare i microfoni degli occhiali e ottenere il titolo del brano, proprio come avviene con l’app Shazam sullo smartphone.

Gli utenti dei Ray-Ban Meta Smart Glasses potranno usufruire dell’integrazione con Shazam grazie all’aggiornamento v11 di Meta. Per accedere alle funzionalità di traduzione simultanea e Live AI, invece, è necessario iscriversi al programma Early Access di Meta, disponibile sul sito ufficiale dell’azienda, che al momento, purtroppo non è disponibile in Italia.

Il prototipo Orion mostra il futuro degli occhiali smart secondo Meta.