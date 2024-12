Samsung farà concorrenza agli occhiali Ray-Ban Meta con smart glasses proprietari

Pubblicità

Se continuerà a seguire il trend usuale, a gennaio dovremmo vedere i nuovi smartphone Galaxy di Samsung, quella che dovrebbe essere la serie S25, ma non solo: è atteso anche qualcosa del tutto nuovo: gli smart glasses, occhiali che dovrebbero essere presentati a inizio anno, almeno secondo le indiscrezioni riportate dal giornale sudcoreano Yonhap News.

Gli smart glasses di Samsung dovrebbero rivaleggiare con quelli di Meta Ray-Ban, con funzionalità previste quali l’assistente vocale, la riproduzione audio ma anche funzionalità che permettono di riconoscere alcune gesture ed effettuare pagamenti.

Stando a quanto riporta il sito coreano Yonhap News, gli smart glasses di Samsung peseranno circa 50 grammi, leggermente più pesanti dei Meta Ray-Bans (il peso della montatura di questi ultimi varia secondo i modelli). L’obiettivo di Samsung è creare degli smart glasses non troppo diversi dai tradizionali occhiali.

Quelli di cui parliamo qui sono un gadget diverso dagli smart glass ai quali l’azienda sta collaborando con Qualcomm e Google, questi ultimi più pensati per offrire esperienze di Realtà Estesa. Gli occhiali dell’azienda sudcoreana sono a quanto pare progettati “in casa” e dovrebbero sfruttare tecnologie meno invasive di quelle usate da EssilorLuxottica e Meta.

Non è chiaro se Samsung intenda includere fotocamera e funzioni per scattare, acquisire e condividere foto e video senza mani, elementi che sollevano sempre dubbi in termini di privacy e sicurezza .

Dovremmo saperne di più nell’ambito dell’evento “Unpacked” di gennaio. Non è detto che Samsung renderà disponibile gli occhiali da subito ma potrebbe inizialmente optare per un teaser (una pubblicità preliminare), in modo da suscitare interesse, con il prodotto vero e proprio disponibile in modo effettivo in un secondo momento.

Google non è riuscita a proporre suoi dispositivi per la Realtà Aumentata e il progetto Google Glass sul quale aveva lavorato in pompa magna è stato chiuso, anche perché senza un ecosistema di supporto, non assolvevano fondamentalmente ad alcuna esigenza “reale” (l’allora vice presidente senior per il Worldwide Marketing in Apple nel 2015 li bocciò senza pietà).