Monarch, Legacy of Monsters nominata migliore Adventure ai premi Saturn Awards

La serie “Monarch, Legacy of Monsters” su Apple TV+ è stata nominata Best Adventure Television Series nell’ambito della 52a edizione dei Saturn Award, un premio cinematografico statunitense assegnato ogni anno dai membri dell’Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films alle migliori opere di fantascienza, fantasy e horror, relativamente a film, film TV e home video.

I Saturn Awards furono ideati da Donald A. Reed nel 1973, per compensare la mancanza di riconoscimenti da parte di Hollywood al lavoro nel mondo del cinema fantascientifico

La lista completa dei premi assegnati quest’anno è disponibile a questo indirizzo. Il Saturn Award è descritto come “l’Oscar della fantascienza” e il premio vero e proprio è costituito da una rappresentazione del pianeta Saturno, racchiuso in un anello di pellicola.

Apple sintetizza così la serie: “Dopo la fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco e la scioccante rivelazione che i mostri sono reali, “Monarch: Legacy of Monsters” vede protagonisti due fratelli che seguono le orme del padre per svelare il legame della loro famiglia con l’organizzazione segreta nota come Monarch. Gli indizi li conducono nel mondo dei mostri e, infine, giù nella tana del coniglio fino ad arrivare all’ufficiale dell’esercito Lee Shaw (interpretato da Kurt Russell e Wyatt Russell). La drammatica saga si svolge negli anni ’50 e mezzo secolo dopo, quando la Monarch è minacciata da ciò che Shaw sa, e abbraccia tre generazioni, rivelando segreti sepolti e le conseguenze di eventi epici e sconvolgenti sulle vite di tutti”.

