iPhone 17 contro iPhone Air, cosa cambia e quale scegliere

Fin dal momento delle sole anticipazioni, in molti si chiedevano come iPhone 17 Air si sarebbe posto commercialmente e dal punto di vista del target, specialmente in rapporto ad iPhone 17. La risposta è sempre stata: design originale e dimensioni a scapito di qualche rinuncia tecnica.

Ora che abbiamo in mano le specifiche troviamo conferme in questa ottica ma possiamo anche cercare di capire come possa collocarsi nell’offerta a confronto con altri modelli, in particolare nel confronto con iPhone 17 che si presenta come il vero concorrente interno per il prezzo soprattutto, sensibilmente inferiore.

In realtà sappiamo anche che la scelta di un iPhone non è solo determinata dal prezzo ma anche dall’emotività. Un aspetto che non va mai tralasciato ma che deve essere anche corredato da qualche informazione tecnica per elaborare la risposta alla domanda finale: quale iPhone è meglio per me se devo scegliere tra iPhone 17 e iPhone 17 Air?

Le differenze tra i due modelli, design a parte, sono sottili ma significative e contribuiscono a disegnare un profilo nel quale riconoscervi.

I vantaggi principali di iPhone 17

I vantaggi principali dell’iPhone 17 si concentrano su due aspetti: fotocamera e prezzo.

Sul primo fronte, in assenza di test comparativi diretti, non è semplice stabilire se ci siano differenze nella fotocamera principale. Tuttavia, l’iPhone 17 è certamente più versatile perché aggiunge alla fotocamera standard la possibilità di riprese ultra-grandangolari e macro , funzioni che ampliano notevolmente le opzioni di composizione.

e , funzioni che ampliano notevolmente le opzioni di composizione. Il secondo elemento è ovviamente economico: con un prezzo di ingresso di 979 € (scontro 1239 €) il suo listino è circa il 20% più basso rispetto a quello dell’Air, e questo offre ovviamente un rapporto funzioni/prezzo più favorevole a chi punta sul 17.

iPhone 17 iPhone Air Colori Nero, Bianco, Salvia, Azzurro, Lavanda Celeste, Oro, Bianco, Nero Materiali Alluminio e Vetro Titanio e Vetro Ceramic Shield 2 Display 6,3″ OLED LTPO, 120 Hz 6,5″ OLED LTPO, 120 Hz Fotocamera posteriore 48 MP: principale, zoom 2×, ultragrandangolo e macro 48 MP: principale e zoom 2× Video Modalità cinema e macro – Chip A19 A19 Pro Connettività eSIM e SIM fisica Solo eSIM Autonomia 41 h (dato EPREL) 40 h (dato EPREL) Ricarica veloce 50% in 20 minuti (alimentatore 40 W) 50% in 30 minuti (alimentatore 20 W) Memoria 256, 512 GB 256, 512 GB, 1 TB Speaker Due speaker Uno speaker Prezzo da 979 euro da 1239 euro

I vantaggi minori di iPhone 17

Accanto a questi due capisaldi iPhone 17 aggiunge alcuni vantaggi secondari.

La ricarica più rapida consente di passare dallo zero al cinquanta per cento in venti minuti invece che in trenta, anche se al momento non ci sono caricabatterie compatibili sul mercato europeo, fatta eccezione per quello ufficiale di Apple non ancora distribuito.

consente di passare dallo zero al cinquanta per cento in venti minuti invece che in trenta, anche se al momento non ci sono caricabatterie compatibili sul mercato europeo, fatta eccezione per quello ufficiale di Apple non ancora distribuito. Un altro piccolo margine riguarda l’ autonomia : secondo le tabelle energetiche standardizzate utilizzate in Europa, l’iPhone 17 garantisce circa un’ora in più di utilizzo rispetto all’Air.

: secondo le tabelle energetiche standardizzate utilizzate in Europa, l’iPhone 17 garantisce circa di utilizzo rispetto all’Air. iPhone 17 ha due speaker per effetto stereo . iPhone Air ha un solo altoparlante

. iPhone Air ha un solo altoparlante Infine, un dettaglio che per alcuni può essere determinante: il modello 17 resta compatibile con le SIM fisiche, una caratteristica essenziale per chi ha operatori che non supportano ancora la tecnologia eSIM.

I vantaggi di iPhone Air

L’iPhone Air sposta l’attenzione su un altro terreno. Il vantaggio pratico è tutto nelle dimensioni, costruzione e nel design

iPhone Air è più sottile, più leggero, e offre un’estetica che appare moderna ed esclusiva.

A ciò si aggiungono materiali di pregio , con il titanio per la struttura e il dorso in Ceramic Shield 2, che trasmettono un senso di raffinatezza superiore rispetto all’alluminio e al vetro tradizionale del 17.

, con il titanio per la struttura e il dorso in Ceramic Shield 2, che trasmettono un senso di raffinatezza superiore rispetto all’alluminio e al vetro tradizionale del 17. A completare il quadro c’è il processore A19 Pro, lo stesso utilizzato sull’iPhone 17 Pro, che garantisce un vantaggio (ancora da quantificare ma presumibilmente non decisivo) in termini di velocità pura.

Dimensioni iPhone 17 iPhone 17 Air Differenza % (17 vs Air) Altezza 149,6 mm 156,2 mm -4,2% Larghezza 71,5 mm 74,7 mm -4,3% Spessore 7,95 mm 5,64 mm +41,0% Peso 177 g 165 g +7,3% Volume (approx.) 85,1 cm³ 65,7 cm³ +29,5%

Conclusioni

In sintesi, parliamo di due iPhone per pubblici diversi. iPhone 17 è la scelta più razionale: più opzioni fotografiche (ultra-grandangolo e macro), compatibilità più ampia (anche SIM fisica) e prezzo più basso.

iPhone Air è l’oggetto desiderio: punta su design sottilissimo, materiali premium (titanio, Ceramic Shield 2) e quella sensazione di modernità che conquista a colpo d’occhio.

Per chi è iPhone 17

iPhone 17 è per chi

Vuole massimo valore per euro speso.

per euro speso. Chi vuole fotografare con flessibilità (ultra-grandangolo, macro).

Chi preferisce o serve la SIM fisica .

. Accetta un telefono un po’ più spesso e pesante.

Per chi è iPhone Air

iPhone Air è per chi

Mette al primo posto design e leggerezza .

. Vuole materiali premium e un look distintivo.

e un look distintivo. Fotografa senza pretese fotocamera principale (con 2×)

(con 2×) Vivi bene con un prezzo più alto.

Il succo alla fine è: sostanza o stile? Se cercate funzioni e convenienza, iPhone 17 è quel che vi serve o profilo. Se volete prima di tutto un oggetto distintivo e feeling premium, iPhone Air è quello giusto.

Disponibilità e prezzi

iPhone 17 e iPhone Air sono già preordinabili. Amazon al momento in cui scriviamo ili ha ancora tutti disponibili, sia iPhone 17 che iPhone Air, con spedizione in 19 settembre, il giorno in cui saranno disponibili anche nei negozi.

iPhone 17

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

iPhone Air

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...