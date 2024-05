Nell’area di Parigi supporto alla card Navigo per il Wallet di iPhone e Apple Watch

Pubblicità

Apple e Île-de-France Mobilités riferiscono di un modo semplice, sicuro e rispettoso della privacy per aggiungere una card Navigo a Apple Wallet per pagare i mezzi pubblici nella zona di Parigi. Sarà possibile acquistare i pass dall’app per iOS di Île-de-France Mobilités o direttamente da Apple Wallet, e usare iPhone o Apple Watch per fare tap e viaggiare.

Nell’app Mappe di Apple sono inoltre da poco disponibili informazioni in tempo reale sui mezzi pubblici a Parigi, per aiutare le persone a spostarsi in tutta la città.

Aggiungere una card Navigo a Apple Wallet e acquistare una carta trasporti

Aggiungere una card Navigo a Wallet è facile: basta aprire l’app Wallet, fare tap sul pulsante Aggiungi (+), selezionare Carta trasporti e seguire le istruzioni. Con una card Navigo in Apple Wallet, non occorrerà più recarsi a un distributore automatico di biglietti o ricaricare la card alle biglietterie, ma si potrà acquistare qualsiasi titolo di viaggio dall’app per iOS di Île-de-France Mobilités o selezionare i biglietti in Apple Wallet. Chi si sposta con i mezzi pubblici può acquistare i biglietti t+, a tariffa ridotta t+, OrlyBus, RoissyBus e i biglietti giornalieri Navigo in Apple Wallet selezionando la card Navigo, facendo tap sul pulsante Altro (…) e scegliendo “Acquista biglietti”.

Viaggiare con la card Navigo in Apple Wallet

Con le card Navigo in Apple Wallet, spostarsi con i mezzi pubblici è facile: basta selezionare la card Navigo da Apple Wallet e premere due volte il tasto laterale; oppure, con la Modalità rapida attivata, basta avvicinare iPhone o Apple Watch a un lettore per salire sui mezzi a Parigi senza dover sbloccare o riattivare il dispositivo. Su iPhone, è possibile usare la card anche quando la batteria è in riserva e il dispositivo deve essere ricaricato.

Aggiornamenti in tempo reale per i mezzi pubblici nell’app Mappe di Apple

Da pochi giorni nell’app Mappe di Apple sono disponibili le informazioni in tempo reale sui trasporti per metropolitana, treni RER, tram di Parigi, autobus RATP e altro ancora, che permettono a chi si trova a Parigi di pianificare il viaggio consultando orari dettagliati, partenze e arrivi in tempo reale e coincidenze. L’app Mappe di Apple ora offre anche importanti informazioni in tempo reale sui mezzi pubblici, come disservizi o ritardi.