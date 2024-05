PETA contro la serie Bad Monkey su Apple TV Plus

Pubblicità

Debbie Metzler – primatologo e fondatore responsabile Captive Animal Welfare del PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), organizzazione non-profit a sostegno dei diritti animali – ha criticato “Bad Monkey” in arrivo su Apple TV+ (dal 14 agosto), serie nella quale è sfruttata una vera scimmia, nonostante ammonimenti ricevuti dalla PETA di non sottovalutare il problema dell’utilizzo delle scimmie antropomorfe nell’industria dello spettacolo.

“Il vero mistero di Bad Monkey è perché lo showrunner Bill Lawrence abbia deciso di ignorare deliberatamente gli ammonimenti di PETA, trascinando vere scimmie sul set, ostacolando iniziative di tutela ambientale e alimentando un’industria che porta i cuccioli lontani dalle loro madri, oltre a condannarli a una vita di privazioni, miseria e dolore”, ha dichiarato Metzler. “PETA chiede al pubblico di ignorare questo triste spettacolo e a Lawrence di risolvere la sua assenza di faro morale, optando per CGI all’avanguardia (tecniche digitali, ndr) o altre tecnologie umane”.

PETA riferisce che molti primati usati nei film sono, come accennato, sottratti prematuramente alle loro madri, pratica che nega ai cuccioli l’assistenza materna e il nutrimento del quale hanno bisogno per il normale sviluppo. “I loro bisogno istintivi sono del tutto vanificati, con il risultato di sviluppare spesso schemi con comportamenti nevrotici nell’andatura, dondolio, barcollamenti, morsi nelle gabbie e automutilazione”, riferisce ancora PETA. “Molti soffrono di solitudine debilitante e depressione, giacché le loro complesse esigenze fisiche e psicologiche non possono essere soddisfatte in strutture di addestramento o sul set di film”.

Lo sfruttamento degli animali nei film nasconde spesso sfruttamento e sofferenza. Associazioni protezionistiche come American Humane, hanno in altre occasioni sottolineato il problema dell’utilizzo delle scimmie nell’industria dello spettacolo, evidenziando linee guida troppo vaghe, scarso o l’assenza di monitoraggio dell’addestramento e delle condizioni di vita e di trasporto degli animali, elementi che comportano nei fatti lo sfruttamento e anche vere e proprie crudeltà.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.