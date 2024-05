Sonos Roam 2, gli speaker ultraportatili sono più semplici da ascoltare

Pubblicità

Con la presentazione delle attese cuffie Sonos ACE è passato un po’ in secondo piano la notizia dell’aggiornamento dei gli speaker più leggeri della gamma Sonos che hanno ricevuto in realtà un aggiornamento minimale basato su una maggiore comodità d’uso per un collegamento diretto e immediato.

I nuovi speaker Sonos Era 100 e 300 hanno ottenuto nei mesi scorsi oltre alla connettività Bluetooth che si aggiungeva a quella Wi-Fi per la gestione del multi-stanza anche la capacità di collegarsi direttamente ad uno smartphone con la pressione di un bottone senza altre operazioni preliminari.

Nei nuovi modelli Sonos Roam 2 infatti non è necessario configurare lo speaker all’interno di un sistema Sonos: il pulsante Bluetooth attiva la normale sincronizzazione wireless diretta e ci si può collegare comunque e dovunque.

La prime serie di Roam, pur potendosi collegare in Bluetooth purtroppo mancava di questa funzionalità e come ha fatto per il modello Move 2, Sonos ha pensato di creare una seconda serie con una nuova elettronica e di aggiungere al bottone di accensione un secondo bottone che lancia la sincronizzazione diretta.

Impostazione immediata

Ora l’impostazione è immediata: appena estratto dalla confezione, è possibile connettersi facilmente al dispositivo mobile tramite Bluetooth e ascoltare immediatamente la musica in movimento. A casa è possibile collegarsi al WiFi per connettersi al resto del sistema Sonos.

La versione rinnovata, oltre al logo monocromatico e in tinta con lo chassis non ha apparentemente altre differenze con la serie precedente presentando lo stesso potente sistema audio con due speaker dedicati ai bassi e agli alti, e la stessa funzionalità di Trueplay automatico che realizza la migliore equalizzazione possibile in funzione del posizionamento (verticale o orizzontale) e dell’ambiente.

Ovviamente due speaker possono essere abbinati per funzionare come coppia stereo trasportabile ovunque in casa: di fianco al vostro computer o portatile, in bagno, in spiaggia o in giardino.

La riproduzione è assicurata per 10 ore di musica con una singola carica che si può ottenere sia dall’alimentazione USB-C (l’alimentatore va acquistato a parte) che da un pad di ricarica wireless standard o da quello dedicato di Sonos collegabile ad un alimentatore esterno.

Roam è di fatto uno smart speaker visto che può funzionare senza problemi con i comandi Alexa, potete richiedere i comandi diretti di Sonos Voice Control per la riproduzione musicale e l’audio multistanza e ovviamente può funzionare come speaker o coppia di speaker Airplay 2.

Da usare ovunque e in ogni condizione

Sonos Roam 2 come la serie precedente è utilizzabile in qualsiasi condizione meteo e può cadere persino in piscina: è resistente alla polvere e completamente impermeabile, con un grado di protezione IP67 rigorosamente testato, è in grado di affrontare con facilità schizzi, caldo e freddo.

Sonos Roam 2 è disponibile in 5 colori: quelli naturali/pastello Olive, Sunset, Wave e i tradizionali Bianco e Nero standard di Sonos.

Roam 2 è disponibile dal 21 Maggio a 199 Euro Iva compresa a partire dal sito Sonos. E’ probabile che nei prossimi giorni saranno disponibili i modelli fuori produzione di Roam in qualche offerta speciale di punti retail.