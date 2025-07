Netatmo al Prime Day sconta sistemi di sicurezza smart per la casa

Volete migliorare la vostra casa con soluzioni di domotica e sicurezza affidabili e intelligenti? Allora fareste bene ad approfittare delle offerte Netatmo in corso per il Prime Day di Amazon fino all’11 Luglio.

Sono infatti diversi i prodotti pensati per rendere gli ambienti domestici più sicuri e connessi, con sconti che superano il 40% su videocamere smart, sensori e dispositivi meteo.

Per esempio comprando la Videocamera Interna Intelligente potrete rilevare ogni movimento sospetto e inviare notifiche in tempo reale direttamente allo smartphone, permettendo di tenere sotto controllo gli spazi interni anche a distanza.

Per la videosorveglianza esterna invece c’è la Videocamera Intelligente da esterno con sirena integrata che offre un allarme sonoro da 105 dB e perciò è adatta per proteggere giardini, ingressi e aree esterne.

Questi dispositivi, se collegati alla stessa rete, possono anche lavorare in sinergia per creare un sistema di sicurezza completo. A completamento del sistema, valutate l’acquisto dei Sensori di Apertura Intelligenti che si installano facilmente su porte e finestre per segnalare eventuali intrusioni.

In sconto ci sono anche alcune soluzioni progettate per il monitoraggio del clima come la Stazione Meteo Intelligente tramite cui poter misurare con precisione temperatura interna ed esterna, umidità e qualità dell’aria, fornendo dati utili per pianificare la giornata e prevenire eventi climatici sfavorevoli.

Per chi desidera estendere il controllo ci sono poi i Moduli Aggiuntivi che appunto permettono di monitorare il clima in più ambienti della casa.

L’ecosistema si completa con l’Anemometro Intelligente che rileva velocità e direzione del vento e col Pluviometro Intelligente utile invece per gestire al meglio le precipitazioni e ottimizzare l’irrigazione.

Tutti questi dispositivi, lo ricordiamo, sono compatibili con i principali assistenti vocali e supportano automazioni personalizzate.

Vi segnaliamo infine che le offerte Netatmo per il Prime Day 2025 riguardano sia singoli dispositivi sia pacchetti completi. Tutte le offerte sono consultabili direttamente sulla pagina dedicata dello store ufficiale Netatmo su Amazon.

