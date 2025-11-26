Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Internet » Google Maps permetterà di nascondere la propria identità nelle recensioni
Internet

Google Maps permetterà di nascondere la propria identità nelle recensioni

Di Mauro Notarianni
Immagine di Google
Immagine di Google

Google Maps permetterà di usare un nomignolo e selezionare una immagine profilo alternativa quando si scrivono le recensioni online, permettendo di valutare una attività commerciale senza usare il proprio nome reale e la foto profilo di Google.

Big G fa sapere che monitorerà “recensioni sospette e false” e ogni recensione sarà sempre associata ad un account nel backend di Google, elemento che dovrebbe scoraggiare eventuali malintenzionati.

La nuova opzione si trova selezionando l’icona del proprio profilo, poi “Il tuo Profilo” e da qui selezionando l’opzione “Usa un immagine e un nome personalizzato per i post”. L’immagine e il nome selezionato sarà usata per pubblicare post visibili a tutti su Google Maps e nella ricerca.

Google non spiega perché ha deciso di permettere la pubblicazione di recensioni anonime ma probabilmente è pensata per far sentire al sicuro gli utenti che hanno paura di ripercussioni, incoraggiandoli a contribuire, nel bene e nel male, con feedback onesti.

L'opzione "Modifica Profilo" di Google Maps
L’opzione “Modifica Profilo” di Google Maps

Altre novità

Big G sta anche espandendo la scheda “Esplora” con migliorie per le attività nelle vicinanze. Con uno swipe verso l’alto è possibile visualizzare trend e ristoranti, cosa da vedere e altre attività rinomate in zona, “dal caffè accogliente che ha da poco aperto dietro l’angolo, all’eccentrica galleria d’arte dietro l’angolo”.

Tutte e due le novità sono già in distribuzione e saranno attive per tutti entro fine mese. La funzionalità della sezione “Esplora” sarà disponibile per Android e iOS; la possibilità di usare i nomignoli sarà disponibile anche nella versione desktop di Google Maps.

Negli Stati Uniti, Google sta anche proponendo in Maps funzionalità che sfruttano l’AI, “cosa da sapere prima di partire”, suggerimenti che sfruttano Gemini per mettere insieme recensioni, offerte e altre informazioni su una attività o una attrazione. Le indicazioni riporteranno frasi del tipo: “Dicono che il sushi omakase da 33$ vale la pena”, oppure “si arriva a piedi, quindi meglio partire presto”. Google riferisce ancora che mostrerà raccomandazioni relative ai parcheggi, “menu segreti” e altri dettagli su attività in loco.

Google sta lavorando anche su novità quali la possibilità di conversare con Maps, e su una versione di Maps che mostra solo il minimo indispensabile.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Le migliori offerte BLACK FRIDAY con macitynet.it

CTA Black Friday 2025 [per Settimio] - macitynet.itSpeciali

Apple e dintorni

Altri PC e Tablet

Altri Smartphone

Memorie (HD, SSD, SD, micro SD e RAM)

Accessori Smartphone, Computer e Tablet

Fotografia e Creatività

Audio-Video, TV, Speaker, Auricolari e Cuffie

Giochi e Gaming

Domotica e Sicurezza

Casa, Arredo, Giardino e Fai–da–te

Pulizia di casa

Cura della persona, Fitness, Salute e Bellezza

Auto, Moto, Viaggi e Campeggio

Cucina, Lavanderia e clima

Scorte, Detersivi e Alimenti

Prodotti e servizi Amazon

Chiudiamo rielencandovi tutti i link utili in questi giorni di offerte Black Friday:

Articolo precedente
Black Friday, la cam DJI Osmo Action 4 a solo 179,99
Articolo successivo
Black Friday Nilox con tutte le occasioni su E-Bike, monopattini e fitness in casa

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.