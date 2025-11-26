Google Maps permetterà di nascondere la propria identità nelle recensioni

Google Maps permetterà di usare un nomignolo e selezionare una immagine profilo alternativa quando si scrivono le recensioni online, permettendo di valutare una attività commerciale senza usare il proprio nome reale e la foto profilo di Google.

Big G fa sapere che monitorerà “recensioni sospette e false” e ogni recensione sarà sempre associata ad un account nel backend di Google, elemento che dovrebbe scoraggiare eventuali malintenzionati.

La nuova opzione si trova selezionando l’icona del proprio profilo, poi “Il tuo Profilo” e da qui selezionando l’opzione “Usa un immagine e un nome personalizzato per i post”. L’immagine e il nome selezionato sarà usata per pubblicare post visibili a tutti su Google Maps e nella ricerca.

Google non spiega perché ha deciso di permettere la pubblicazione di recensioni anonime ma probabilmente è pensata per far sentire al sicuro gli utenti che hanno paura di ripercussioni, incoraggiandoli a contribuire, nel bene e nel male, con feedback onesti.

Altre novità

Big G sta anche espandendo la scheda “Esplora” con migliorie per le attività nelle vicinanze. Con uno swipe verso l’alto è possibile visualizzare trend e ristoranti, cosa da vedere e altre attività rinomate in zona, “dal caffè accogliente che ha da poco aperto dietro l’angolo, all’eccentrica galleria d’arte dietro l’angolo”.

Tutte e due le novità sono già in distribuzione e saranno attive per tutti entro fine mese. La funzionalità della sezione “Esplora” sarà disponibile per Android e iOS; la possibilità di usare i nomignoli sarà disponibile anche nella versione desktop di Google Maps.

Negli Stati Uniti, Google sta anche proponendo in Maps funzionalità che sfruttano l’AI, “cosa da sapere prima di partire”, suggerimenti che sfruttano Gemini per mettere insieme recensioni, offerte e altre informazioni su una attività o una attrazione. Le indicazioni riporteranno frasi del tipo: “Dicono che il sushi omakase da 33$ vale la pena”, oppure “si arriva a piedi, quindi meglio partire presto”. Google riferisce ancora che mostrerà raccomandazioni relative ai parcheggi, “menu segreti” e altri dettagli su attività in loco.

Google sta lavorando anche su novità quali la possibilità di conversare con Maps, e su una versione di Maps che mostra solo il minimo indispensabile.