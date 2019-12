Netflix: 26,4 milioni di account hanno visto il film The Irishman

The Irishman è un film da record: in una sola settimana sulla piattaforma di Netflix 26,4milioni di utenti del gigante della tv in streaming hanno visto il film di Martin Scorsese con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Una vittoria al botteghino on-demand che The Irishman ha registrato in una sola settimana, gettando le basi per raggiungere in un mese 40 milioni di account.

Il film di Martin Scorsese era in lavorazione da circa dieci anni e Netflix aveva preso parte al progetto già da molto tempo, investendo circa 200 milioni di dollari. Ecco spiegato l’entusiasmo di Netflix nel presentare i risultati dopo soltanto pochi giorni dal rilascio del film sulla piattaforma, specificando addirittura il numero di account che hanno visto almeno il 70 per cento del film The Irishman: 26.404.081 utenti.

Attraverso un tweet Netflix ha rivelato che il direttore dei contenuti Ted Sarandos prevede che nei primi 28 giorni del film si prevede di raggiungere 40 milioni di utenti unici.

The Irishman ha debuttato a New York al NY Film Festival e ha già ricevuto cinque nomination ai Golden Globe. Ora non resta che attendere la candidatura all’Oscar di questo film con un cast stellare, perfetto per far sognare a Netflix una statuetta dorata.

*pours glass of wine* *dips bread* My friends, I’ve got some news from the big guy at the top: THE IRISHMAN was watched by 26,404,081 accounts globally — within its first 7 days on Netflix. pic.twitter.com/abVV993CWS — Netflix Film (@NetflixFilm) December 10, 2019

