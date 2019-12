Homekit e Airplay 2 arrivano sui TV Sony europei con Android 9 Pie

Sony, dopo aver comunicato ufficialmente a livello globale che sta rilasciando l’aggiornamento del software per alcuni suoi TV del 2018 per installare Android 9 Pie e risultare compatibili sia con Homekit che Airplay 2 ora sta effettuando l’update sui modelli europei dopo il primo round su quelli USA.

La novità era stata annunciata al CES 2019 e ribadita ad IFA 2019 ma solo oggi è stata avviata la procedura per portare le funzionalità in alcuni TV.

Per effettuare l’aggiornamento occorre premere il tasto “Help” sul telecomando e selezionare L’aggiorrnamento del software di sistema.

Il software verrà rilasciato progressivamente e non è stabilita una data certa per un determinato modello: se avete preselezionato l’aggiornamento automatico vi verrà comunicato quando questo è pronto per essere installato.

I TV compatibili secondo la pagina di supporto Sony sono quelli gli LCD della serie ZF9, ZG9, XG85/XG87 e XG95. Gli OLED Bravia Master Series delle serie AF9 e AG9 saranno aggiornati ad inizio 2020.

Apple nella sua pagina di compatibilità elenca queste sigle

Sony serie ZG9 (2019) – Presentato

Sony serie AG9 (2019) – Presentato

Sony serie XG950G (2019) – Presentato

Sony serie XG850 (2019, modelli da 85″, 75″, 65″ e 55″) – Presentato

In Italia ad esempio viene commercializzato questo OLED da 65” con caratteristiche TOP che dovrebbe beneficiare dell’aggiornamento nel 2020: Sony KD65AF9 OLED 65″ 4K Ultra HD, HDR, Smart TV Wi-Fi Nero

Nelle istruzioni per l’aggiornamento Sony elenca le possibilità di Aiplay 2 come lo streaming audio multistanza e lo streaming video da Mac, iPhone e iPad.

Il funzionamento sotto Homekit dovrebbe essere lo stesso già attivo nei TV LG (si veda questa nostra guida) con la possibilità di accendere e spegnere il TV oltre che di selezionare l’ingresso AV.

Con l’aggiornamento arriverà anche l’integrazione Dolby Atmos attraverso gli speaker interni con la possibilità di attivazione di una modalità Suono dedicata ed automatizzata.