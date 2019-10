Le novità di novembre su Netflix: da The Irishman a Ghost in the Shell, ecco gli show più attesi

In questo mese di novembre, che sarà il più interessante di sempre per il mercato dello streaming tv con l’arrivo di Apple TV+ e Disney+, Netflix non farà mancare ai propri utenti tante novità, serie tv e film da non perdere, in aggiunta alla programmazione natalizia (presentata in questo nostro articolo alcuni giorni fa), che sta per essere inaugurata dal gigante della televisione online.

Novembre vedrà l’arrivo di The King interpretato da Timothèe Chalamet il 1° novembre 2019, la seconda stagione di The End of the F***ing World dell’ultima epopea sulla mafia firmata Martin Scorsese The Irishman, che sarà disponibile dal 27 novembre.

Nelle prossime settimane arriverà anche l’ultima stagione di The Crown (17 novembre) e la terza stagione di Atypical il 1° novembre, Patriot Act con Hasan Minhaj arriverà il 10 novembre, così come i cartoni animati She-Ra and the Princesses of Power (5 novembre) e The Dragon Prince (22 novembre). Altri quattro episodi di The Boys that made us arriveranno il 15 novembre e The Movies That Made Us sarà rilasciato sulla piattaforma il 29 novembre.

Anche per gli appassionati di documentari non mancheranno le novità: ci saranno una serie antologica su: Dolly Parton e la sua musica (22 novembre), Anius Levius e i pugili potenziati (28 novembre), la seconda guerra mondiale a colori e in HD (8 novembre), Maradona in Messico (13 novembre) e Broken, dedicato alla frode, alla corruzione e alla negligenza dietro alla vendita di cosmetici, sigarette elettroniche, mobili e materie plastiche (27 novembre).

A novembre arriveranno anche grandi titoli, come la trilogia di Matrix, Billy on the Street, Paura e Delirio a Las Vegas, Grease, Zombieland, Rosemary’s Baby, District 9, Step Brothers, A Single Man, End of Watch e Dirty John.

Fino al 1° novembre sarà possibile guardare in streaming Il Signore degli Anelli: Le due Torri e il Ritorno del re, Il Giorno della Marmotta, Gran Torino, Caddyshack, 300, The Departed, Scream e Il Sesto senso, mentre fino al 5 novembre sarà disponibile Blue Bloods.

Intanto, Netflix ha rilasciato il primo trailer del suo anime Ghost in the Shell, insieme ai teaser di altre serie animate che la società prevede di rilasciare durante l’autunno e nel 2020.

Il trailer di Ghost in the Shell include 22 secondi filmati e, anche se lo stile 3DCG non ha convinto molti utenti YouTube, la partecipazione alla regia di Kenji Kamiyama e di Shinji Aramaki è – per gli appassionati del genere – una conferma della qualità dell’anime, che si potrà valutare a partire dal 2020. Gli altri teaser sono di Eden, The Disastrous Life of Saiki K. e Levius.

