Per Netflix è già Natale: è pronto il catalogo di film per le feste

Anche se è ancora presto per preparare l’albero di Natale e pensare ai regali, Netflix incomincia a prepararsi al Natale. Il gigante dello streaming tv ha annunciato la raccolta di film per le feste, una piccola lista di contenuti pronti per essere offerti in occasione delle festività agli abbonati.

Questa scelta di Netflix di giocare d’anticipo, forse è un modo per affrontare Apple TV+ e Disney+, che sono pronti per diventare suoi concorrenti e che si stanno preparando al debutto online, previsto per il 1° novembre per Apple TV+ e per metà novembre per Disney+.

Netflix ha fissato una data di lancio per “A Christmas Prince: The Royal Baby”: il terzo capitolo di “A Christmas Prince” arriverà nei salotti degli abbonati Netflix il 5 dicembre.

Ma il programma di Netflix per le festività incomincerà già il 1° novembre, oltre un mese prima di Natale, con l’arrivo sulla piattaforma di Holyday in the Wild, come riportato dal profilo Twitter @seewhatsnext. Il film sarà interpretato da Kristin Davis, che vestirà i panni di una donna vittima di un inganno, che si reca in Africa da sola in quella che doveva essere una seconda luna di miele, e che finisce per salvare un elefantino e aiutarlo a tornare in salute con l’aiuto del suo pilota.

Kristin Davis and Rob Lowe star in “Holiday in the Wild,” a touching new film about a divorcée who embarks on a safari in Zambia where she rediscovers herself while working at a local elephant sanctuary — FIRST LOOK: pic.twitter.com/zkXMUfhIgP — See What’s Next (@seewhatsnext) October 15, 2019

Il 15 novembre arriverà su Netflix Let it Snow, basato sul romanzo di John Green e il 21 novembre sarà la giornata in cui debutterà In the Knight before Christmas, seguito, pochi giorni dopo, da Holyday Rush.

Merry Happy whatever on the way (in arrivo il 28 novembre) sarà una serie originale Netflix dedicata alle vicende di una famiglia disfunzionale nel periodo di Natale, interpretato da Dennis Quaid.

Ci si dovrà poi aspettare puntate “natalizie” di molti show di Netflix, come The Great British Baking Show, Nailed it! e Sugar Rush, Magic for Humans e Team Kaylie, Alexa and Katie, Super Monsters, Family Reunion e Spirit Riding Free.

Per gli appassionati di fantascienza, il regalo arriverà il 24 dicembre, con la seconda stagione di Lost in Space.

