Netflix apre nuovi uffici a Roma

Se ne parlava già da qualche mese: Netflix avrà degli uffici in Italia. E per la sede ha scelto la capitale, Roma. Dopo Parigi, è la capitale italiana la città che il colosso dello streaming tv ha scelto per aprire una nuova sede europea.

Netflix ha confermato in una intervista sulla pubblicazione per lo show business Variety che trasferirà il suo team italiano, che ora ha sede ad Amsterdam, in nuovi uffici nella capitale italiana, dove attualmente stanno cercando uno spazio. Il trasferimento avrà luogo nei prossimi mesi. Il team italiano di Netflix consiste in circa 30 dipendenti ed è composto da dirigenti di marketing, personale che si occupa di pubblicità e produzione.

«Dal lancio del servizio in Italia nel 2015, siamo stati accolti con entusiasmo da molti abbonati italiani e abbiamo avuto la fortuna di lavorare con una vasta gamma di talenti, alcuni affermati mentre altri emergenti» dichiara Kelly Luegenbiehl di Netflix a Variety. L’apertura di un nuovo ufficio Netflix a Roma è il passo che consentirà di rafforzare le numerose collaborazioni creative di Netflix e lavorare su un’offerta crescente di film e serie made in Italy.

L’amministratore delegato di Netflix Reed Hastings aveva lasciato intendere che l’apertura di un ufficio italiano a Roma era imminente lo scorso ottobre, contemporaneamente all’annuncio di un investimento in produzioni italiane di oltre 200milioni di dollari entro il 2021.

Le produzioni originali italiane di Netflix includono attualmente “Suburra: The Series” e “Baby”. La prossima settimana, sarà presentata la serie dedicata alle streghe “Luna Nera”, la terza produzione originale italiana, guidato da un trio di donne: Francesca Comencini (“Gomorra ”), Susanna Nicchiarelli (“Nico, 1988”) e Paola Randi (“Il piccolo Tito e gli alieni”) e prodotta dal Fandango di Domenico Procacci.

Altri originali Netflix Italia includono: “Curon”, un dramma ambientato in un villaggio sommerso dall’acqua nella provincia di Bolzano; “Summertime” un racconto basato su un romanzo del famoso autore locale di letteratura per ragazzi Federico Moccia; “Zero”, uno spettacolo che combina una narrativa di supereroi con la vita di immigrati africani di prima generazione in Italia; e “Fedeltà”, una serie drammatica basata su un bestseller locale dell’autore Marco Missiroli.

Tutte le novità sulla piattaforma della tv in streaming Netflix si trovano nella sezione dedicata a Netflix di Macitynet. E’ possibile consultare il nostro articolo su come abbonarsi a Netflix e sulle tariffe degli abbonamenti a Netflix. L’applicazione Netflix su App Store, invece, si scarica direttamente da questo indirizzo.