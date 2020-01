Renault INCIT-EV sperimenta la ricarica elettrica in Europa

Il Gruppo Renault ha annunciato il lancio del progetto INCIT-EV, in collaborazione con 32 partner in Europa: lo scopo è promuovere l’elettromobilità con sperimentazioni, focalizzate sugli utenti, di tecnologie innovative per la ricarica elettrica dei veicoli.

Per rispondere alla necessità di testare le tecnologie di ricarica in condizioni reali – come la tecnologia Contactless Dynamic Charging (CDC)[2]- e di strutturare l’ecosistema nel suo complesso, il Gruppo Renault ha deciso di partecipare all’invito a presentare progetti sulla ricarica elettrica della Commissione Europea.

In quest’ambito Renault ha creato un consorzio; una trentina di industriali, università, istituti, Comuni, start-up e PMI hanno accolto positivamente l’iniziativa, con la volontà condivisa di promuovere l’elettromobilità in Europa con sperimentazioni focalizzate sugli utenti dei veicoli elettrici.

Il progetto Renault INCIT-EV per la ricarica elettrica, che si protrarrà per 48 mesi, da gennaio 2020 a dicembre 2023, si articola in due fasi:

Una fase di studio delle esigenze e vincoli dei consumatori, che sarà seguita, da Aprile 2020, dallo studio delle tecnologie di ricarica e della loro integrazione nelle infrastrutture.

Una fase di dimostrazione in loco di 7 tecnologie, dal secondo semestre 2022 fino alla fine del progetto:

– Sistema di ricarica induttiva dinamica in ambiente urbano, a Parigi in Francia;

– Sistemi di ricarica ad alta potenza, nella periferia di Tallinn in Estonia;

-“Smart charging V2G” (vehicle-to-grid) ottimizzato, ad Amsterdam e Utrecht nei Paesi Bassi;

– Sistema di ricarica induttiva dinamica in zona periurbana / long-range, a Versailles in Francia;

– Hub di ricarica in un parcheggio per veicoli in car sharing, alla periferia di Torino in Italia;

– Ricarica a bassa potenza V2G (ivi compresi i veicoli a due ruote) e ricarica induttiva statica, nelle corsie dei taxi presso l’aeroporto e la stazione centrale di Saragozza in Spagna.

Il Gruppo Renault, che è all’origine del consorzio del progetto INCIT-EV, ne è anche il coordinatore. In questa veste, il Gruppo funge da interfaccia tra la Commissione Europea e tutti i partner e sovrintende lo sviluppo tecnico, il budget e la pianificazione.

