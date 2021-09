Le serie tv e i film da non perdere a ottobre su Amazon Prime Video

Con film e show in esclusiva e nuove serie tv originali, gli abbonati Amazon Prime saranno sorpresi di vedere le novità del catalogo della televisione in streaming di Amazon. Tra le novità di ottobre di Amazon Prime Video – tantissime in questa prima parte dell’autunno 2021 – ci sono alcuni titoli molto attesi dagli spettatori, come le novità assolute “So cosa hai fatto”, le seconde stagioni di “The Walking Dead: World Beyond” e “Motherland: Fort Salem”, oltre che i film in esclusiva “Anni da cane”, “Justin Bieber: Our World” e “Welcome to the Blumhouse”.

Un catalogo, quello destinato agli abbonati Amazon Prime, che continuerà ad ampliarsi: Amazon ha annunciato, infatti, solo nelle ultime settimane di settembre, l’arrivo della serie dedicata ai Ferragnez, la firma per tre film di Eddie Murphy, lo spin off della serie The Boys.

Film originali e in esclusiva

Anni da cane

“Anni da cane” racconta la storia di Stella, un’adolescente impacciata, cinica, piena di immaginazione e tormentata. Dopo un incidente in auto che le cambia la vita e in cui è coinvolto anche un cane, si convince che i suoi anni vadano contati come quelli dei cani: uno ne vale sette, e ora che sta per compiere sedici anni, in realtà, è una centenaria. Per questa ragione, Stella crede che le rimanga poco tempo da vivere e decide di stilare una lista di tutte le cose che vuole fare prima di morire. Nel film, una performance cameo di Achille Lauro. In arrivo il 22 ottobre su Amazon Prime Video.

My name is Pauli Murray

Quindici anni prima che Rosa Parks si rifiutasse di cedere il suo posto sull’autobus, un intero decennio prima che la Corte Suprema degli Stati Uniti capovolgesse la legislazione distinta ma paritaria, Pauli Murray era già impegnata a combattere a tempo pieno per la giustizia sociale. Avvocato all’avanguardia, attivista, sacerdotessa e memorialista impegnata, Murray ha plasmato un contenzioso di lunga data – nonché la consapevolezza su di esso – a proposito di equità di genere e razza. Il documentario è diretto da Julie Cohen e Betsey West. Su Prime Video dal 1° ottobre.

Most dangerous game

Dodge Maynard é un malato terminale che, disperato, per prendersi cura della moglie incinta accetta di partecipare a un gioco mortale in cui scopre presto di non essere il cacciatore, ma la preda. Nel cast Liam Hemsworth, Sarah Gadon, Christoph Waltz. Dal 1° ottobre su Prime Video.

Infinite

Evan McCauley ha abilità che non ha mai imparato e ricordi di luoghi che non ha mai visitato. Cercando di auto-curarsi e sull’orlo del crollo mentale, un gruppo segreto che si fa chiamare “Infiniti” arriva in suo soccorso, rivelando che i suoi ricordi sono reali. Il film è diretto da Antoine Fuqua, nel cast si annoverano: Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor, Sophie Cookson. In arrivo il 7 ottobre.

Justin Bieber

Dall’8 ottobre, in esclusiva su Prime Video, il documentario diretto dal pluripremiato regista Michael D. Ratner, racconta da vicino la vita della superstar internazionale e il suo primo concerto dopo una pausa di tre anni, ed è prodotto da OBB Pictures dello stesso Ratner, Bieber Time Films e Scooter Braun Films. Justin Bieber: Our World conduce gli spettatori nel backstage, sul palco e nell’universo privato dell’icona musicale mentre si prepara per il concerto senza precedenti “T-Mobile Presents New Year’s Eve Live with Justin Bieber”.

After 3

La storia di “After 3” riparte da Tessa alle prese con un nuovo, entusiasmante capitolo della sua vita, ma mentre si prepara a trasferirsi a Seattle per inseguire il lavoro dei suoi sogni, la gelosia e il comportamento imprevedibile di Hardin raggiungono l’apice e minacciano di porre fine alla loro intensa relazione.

WELCOME TO THE BLUMHOUSE

Welcome to the Blumhouse è il titolo della serie che riempirà di suspense l’autunno di Amazon Prime Video. Con questo ciclo di film, Amazon offrirà agli abbonati Prime thriller unici e inquietanti, con cast di attori affermati e alla regia talenti emergenti.

I film arriveranno in esclusiva sulla piattaforma di tv in streaming di Amazon nel mese di ottobre. Bingo Hell e Black as Night sono i due primi titoli ad essere resi disponibili per il pubblico di Prime: l’uscita è prevista per il primo ottobre. Seguiranno l’8 ottobre, gli ultimi due film: Madres e The Manor.

Le serie tv da non perdere

The Walking Dead: World Beyond

La seconda stagione concluderà l’epica storia di Iris (Royale), Hope (Mansour), Elton (Cantu) e Silas (Cumpston): quattro amici che hanno viaggiato attraverso il paese in una missione che ha trasformato tutto ciò che sapevano su se stessi e sul mondo. Mentre affrontano la misteriosa Repubblica Civica Militare e combattono per il controllo del proprio destino, gli obiettivi cambieranno, i legami si formeranno e si sgretoleranno e l’innocenza sarà persa e ritrovata. Dal 4 ottobre su Prime Video.

So cosa hai fatto

Scritta e prodotta da Sara Goodman, la serie Amazon Original So cosa hai fatto è basata sul romanzo di Lois Duncan del 1973, su cui si basa anche l’iconico film del 1997. Un anno dopo il fatale incidente d’auto che ha sconvolto la serata del diploma, un gruppo di adolescenti si ritrova legato da un segreto oscuro e perseguitato da un brutale assassino. Mentre cercano di scoprire chi li insegue, i ragazzi rivelano il lato oscuro della loro città apparentemente perfetta, e di loro stessi. Tutti nascondono qualcosa e scoprire il segreto sbagliato potrebbe essere mortale. I primi quattro episodi della serie saranno disponibili in esclusiva su Prime Video da venerdì 15 ottobre, con nuovi episodi ogni venerdì, fino al finale di stagione previsto per il 12 novembre.

Motherland: Fort Salem S2

La serie è ambientata in un’America odierna alternativa, dove le streghe hanno posto fine alla loro persecuzione 300 anni fa stipulando un accordo con il governo degli Stati Uniti che le vede in prima linea a combattere per il loro paese con tattiche e armi soprannaturali. Dal 18 ottobre in esclusiva su Prime Video la seconda stagione.



Maradona Sogno Benedetto

La serie biografica Amazon Original segue i trionfi e le sfide del leggendario calciatore ed è interpretata da Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax), che interpreteranno Diego Armando Maradona nelle varie fasi della sua vita e della sua prolifica carriera. Dalle umili origini nella cittadina di Fiorito, in Argentina, suo paese natio, fino alla rivoluzionaria carriera al Barcellona e poi al Napoli, la serie narrerà il suo ruolo chiave nel portare la sua Nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nell’86. Nella serie sono presenti anche Julieta Cardinali (En Terapia, Valentin), Laura Esquivel (Patito Feo), Mercedes Morán (I diari della motocicletta, El Reino), Pepe Monje (Amor en Custodia), Peter Lanzani (El Clan, El Reino).

La serie biografica prodotta dalla BTF Media, in coproduzione con Dhana Media e Latin We, è stata girata in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico, ed è composta da 10 episodi di un’ora che raccontano i momenti chiave della vita e della carriera del leggendario calciatore.

Alejandro Aimetta è showrunner della serie e regista degli episodi girati in Argentina, Messico e Uruguay, e ne ha scritto la sceneggiatura con Guillermo Salmerón (El Marginal) e Silvina Olschansky (El Marginal). Roger Gual ed Edoardo De Angelis hanno diretto rispettivamente gli episodi ambientati in Spagna e Italia. Gli executive producer sono Francisco Cordero, Liliana Moyano, Mari Urdaneta, Ricardo Coeto e Luis Balaguer. In arrivo il 29 ottobre.

Nuovi film in arrivo

Prime e seconde visioni

Genitori VS Influencer | 4 ottobre

Cats | 10 ottobre

Ad Astra | 11 ottobre

Spiral – L’eredità di Saw | 16 ottobre

Morrison | 18 ottobre

Il mostro della cripta | 25 ottobre

Altri film

L’uomo del labirinto | 1 ottobre

Fellini Forward | 1 ottobre

Che bella giornata | 1 ottobre

Cado dalle nubi | 1 ottobre

Sole a catinelle | 1 ottobre

Chloe – Tra seduzione e inganno | 1 ottobre

Letters to Juliet | 1 ottobre

The Fighter | 1 ottobre

Morti di salute | 1 ottobre

Balla coi lupi | 1 ottobre

Lara Croft: Tomb Raider | 1 ottobre

Tomb Raider – La culla della vita | 1 ottobre

Il cattivo tenente | 1 ottobre

L’ombra del dubbio | 1 ottobre

War, Inc. | 1 ottobre

Timeline – ai confini del tempo | 1 ottobre

The Body | 1 ottobre

The Last Man | 1 ottobre

Il comandate Hamilton | 1 ottobre

Imogene – Le disavventure di una newyorkese | 1 ottobre

Stronger – Io sono più forte | 4 ottobre

Sotto massima copertura – Den of Lions | 4 ottobre

City Of Lies – L’ora della verità | 10 ottobre

Il grande passo | 12 ottobre

Just Charlie – Diventa chi sei | 12 ottobre

Sono solo fantasmi | 15 ottobre

The Good House | 15 ottobre

You’re Next | 15 ottobre

Point Break – Punto di rottura | 16 ottobre

Le douleur | 19 ottobre

Digital Reaper | 22 ottobre

Billionaire Boys Club | 23 ottobre

Swarm – Minaccia dalla giungla | 24 ottobre

The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe | 29 ottobre

La promessa dell’assassino | 31 ottobre

La prova | 31 ottobre

Le serie tv in arrivo

Camera Cafè – le prime quattro stagioni | 1 ottobre

Gormiti – le tre stagioni | 1 ottobre

Code Black – le tre stagioni | 4 ottobre

Kids in the Hall – le cinque stagioni | 8 ottobre

Holly & Benji – Due fuoriclasse – la prima stagione | 11 ottobre

Film in scadenza

Fast & Furious: Hobbs & Shaw | 2 ottobre

D.N.A. – Decisamente non adatti | 4 ottobre

Cosa mi lasci di te | 16 ottobre

Bombshell – La voce dello scandalo | 16 ottobre

Il principe dimenticato | 23 ottobre

Serie in scadenza

Quantico – le tre stagioni | 4 ottobre

