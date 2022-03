Apple Watch è sempre il re nel mercato smartwatch

Le spedizioni globali di smartwatch non hanno praticamente registrato alcuno sviluppo nel 2020 a causa del COVID-19 ma sono crescite anno su anno del 24% nel 2021. A riferirlo è Counterpoint Research nel report “Global Smartwatch Model Tracker”, spiegando che il solo ultimo trimestre ha visto una crescita delle spedizioni di questi accessori, con oltre 40 milioni di unità, il trimestre migliore di sempre nel settore.

Sujeong Lim, direttore associato di Counterpoint, spiega: “La buona crescita del mercato globale smartwatch nel 2021 è di per sé significativa, ma è ancora più importante il fatto che lascia intravedere una crescita futura. Con la loro capacità di monitorare importanti parametri vitali, quali pressione arteriosa, ECG e SPO2, questi dispositivi stanno diventando popolari. Inoltre, l’attrattiva degli smarwatch come dispositivi indossabili indipendenti, aumenterà ulteriormente se più modelli cominceranno a supportare la connettività cellulare”.

Dai dati citati da Counterpoint, si evince che Apple rimane al primo posto, con un market share del 30% anche se perde 3 punti percentuali anno su anno a causa dell’intensificarsi della concorrenza.

Samsung è una delle aziende concorrenti di Apple che sta facendo meglio nel settore, con una crescita anno su anno del 200% nel terzo trimestre, il migliore di sempre per l’azienda sudcoreana. La crescita è indicata come importante ed è sottolineato la partnership con Google e l’importanza del passaggio a Wear OS.

Huawei ha presentato un modello top di gamma e un dispositivo per i ragazzi ma, complice anche le sanzioni degli Stati Uniti, ha visto un declino nelle spedizioni anno su anno.

Declino anche per imoo, che non ha ad ogni modo presentato nuovi modelli nel 2021 ma che è sbancata fuori dalla Cina, in Europa, guadagnano una fetta del mercato smartwatch per ragazzi.

Il brand Amazfit è riuscito ad espandersi rapidamente, guadagnano oltre il 20% anno su anno. Anche Garmin non si può lamentare per le spedizioni del 2021; quest’ultima si è inizialmente concentrata su costosi prodotti top di gamma destinate a categoria particolari (es. aviazione e sub) ma sta gradualmente spostando l’attenzione su altri mercati ed è al sesto posto nella graduatoria di Counterpoint.

Per Fitbit sono indicate performance fiacche, anche per l’assenza di nuovi modello dopo Sense e Versa 3 e il gruppo sta probabilmente valutando cambi di strategia dopo la fusione con Google.

Xiaomi ha ottenuto risultati interessanti con Mi Watch Lite nella prima metà del 2021 e con la serie Redmi Watch 2 nel Q4 2021. In India il brand al primo posto è Noise, poco noto nel resto del mondo.