Netflix con pubblicità, quanto potrebbe costare l’abbonamento

E’ da tempo che si parla di un piano di abbonamento Netflix con pubblicità. Chi pensava che fosse gratis, o comunque a prezzo davvero contenuto, potrebbe restare deluso. Pare, infatti, che avrà un costo compreso tra i 7 e i 9 dollari.

Secondo Bloomberg, il gigante dello streaming sta considerando un prezzo mensile tra 7 e 9 dollari. Per contestualizzare questo listino, ricordiamo che in USA l’attuale piano “Basic” dell’azienda parte da 10 dollari al mese e non include streaming HD. Si arriva a pagare fino a 20 dollari ogni 30 giorni per accedere, invece, ai contenuti 4K su Netflix.

Il nuovo livello potrebbe arrivare in mezza dozzina di mercati prima della fine dell’anno, con un lancio più ampio previsto per il 2023. Bloomberg riferisce che Netflix vuole evitare molte delle lamentele che spesso si presentano con altri servizi di streaming supportati da pubblicità. All’inizio, la società prevede di mostrare solo circa quattro minuti di pubblicità ogni ora e non ne posizionerà alla fine di uno spettacolo o di un film. Inoltre, la maggior parte delle persone vedrà la stessa selezione di annunci, principalmente perché Netflix vuole evitare una situazione in cui le persone vedono ripetutamente gli stessi pochi annunci pubblicitari.

Bloomberg in precedenza ha riferito che Netflix non prevede di mostrare annunci durante i contenuti per bambini o contenuti originali. Il codice trovato all’interno dell’app suggerisce che il nuovo livello potrebbe anche eliminare il supporto per la visualizzazione offline. Netflix ha descritto il rapporto di Bloomberg come “solo speculazioni” in una dichiarazione che la società ha condiviso con The Verge, aggiungendo che i piani dell’azienda per questo abbonamento sono ancora agli albori “e non sono state prese decisioni”.

Per anni, Netflix si è irrigidito al pensiero di aggiungere un livello supportato dalla pubblicità, ma questo era prima del crollo più recente. Nel suo ultimo trimestre fiscale, Netflix ha perso quasi 1 milione di abbonati, a seguito di un calo di 200.000 membri durante i primi tre mesi dell’anno.