L’annuncio di Globalstar e il logo dell’evento Apple, forse iPhone 14 avrà la connessione satellitare

Apple potrebbe annunciare la sua funzione di connettività satellitare per l’iPhone 14 il mese prossimo, proprio in concomitanza con l’annuncio della nuova line up di smartphone.

Secondo Tim Farrar, consulente di comunicazioni satellitari presso la società di ricerca californiana Telecom, Media and Finance Associates, l’annuncio della connettività satellitare di T-Mobile e SpaceX di ieri aveva probabilmente lo scopo di anticipare quello di Apple della propria funzione di connettività satellitare per iPhone 14, in collaborazione con Globalstar. Apple terrà un evento mediatico allo Steve Jobs Theater il 7 settembre, e lo slogan “Far Out” dell’evento e l’artwork del cielo stellato alimentano le speculazioni in tal senso.

A febbraio, Globalstar ha annunciato di aver acquisito 17 nuovi satelliti per fornire “servizi satellitari continui” a un “potenziale cliente”, che potrebbe essere proprio Apple.

Farrar ha dichiarato che il servizio di Apple sarà offerto gratuitamente per i messaggi di testo bidirezionali solo al momento del lancio e utilizzerà lo spettro satellitare esistente, senza modifiche alle regole richieste dalla FCC. In confronto, T-Mobile e SpaceX prevedono di sfruttare lo spettro 5G a banda media di T-Mobile e supportare messaggi di testo SMS, MMS e app di messaggistica selezionate, ma Farrar ritiene che questo approccio più ambizioso dovrà affrontare ostacoli normativi in tutto il mondo.

Mark Gurman di Bloomberg ha riferito per la prima volta che Apple stava lavorando sulla connettività satellitare per iPhone nel dicembre 2019. All’inizio di quest’anno, Gurman ha dichiarato che Apple stava ancora lavorando alla funzione e ha riferito che potrebbe essere pronta per iPhone 14 entro la fine dell’anno. Ancora, lo stesso Gurman ha dichiarato che la funzione potrebbe essere destinata all’uso in situazioni di emergenza, consentendo agli utenti di iPhone di segnalare emergenze alle autorità e inviare brevi messaggi di testo ai contatti di emergenza; la stessa funzione potrebbe essere disponibile anche su un nuovo Apple Watch.

Da notare che per supportare il servizio gli iPhone avrebbero bisogno di uno speciale chip modem per connettersi ai satelliti, secondo Gurman, suggerendo che la funzione potrebbe essere compatibile solo con iPhone 14 e versioni più recenti. In confronto, T-Mobile ha affermato che la “stragrande maggioranza degli smartphone” già sulla sua rete sarebbe in grado di connettersi ai satelliti di SpaceX con i loro chip cellulari esistenti.

Ulteriori dettagli sulla presunta funzione di connettività satellitare di Apple, ad esempio se la funzione sarà limitata agli Stati Uniti o disponibile a livello globale, rimangono sconosciuti.

