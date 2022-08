Nuovi MacBook Pro M2 Pro e M2 Max, già pianificata la produzione

Apple è al lavoro sulla nuova generazione di MacBook Pro da 14″ e 16″ con chip M2 Pro e M2 Max e anche le fasi di testing sarebbero state già avviate da tempo. A riferirlo è il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “PowerOn”.

Secondo il redattore di Bloomberg, Apple intende presentare nuovi MacBook Pro “già dal prossimo autunno”, ma riferisce anche di possibili posticipi per via di problematiche nella catena di approvvigionamento e altri fattori. Pochi giorni addietro l’analista Ming-Chi Kuo ha riferito ad ogni modo che la produzione dei nuovi notebook Apple sarà avviata nel quarto trimestre.

Il sito Macrumors riferisce che benché indiscrezioni riportano la possibilità che M2 Pro e M2 Max saranno i primi chip di Apple a sfruttare il processo produttivo a 3nm, è invece molto probabile che Cupertino continui a sfruttare il nodo a 5nm. I nuovi chip permetterebbero di ottenere migliorie in termini di performance rispetto agli attuali M1 Pro e M1 Max dei MacBook Pro da 14″ e 16″, con Apple che potrebbe passare dall’attuale nodo noto standard come N5 a uno più avanzato denominato “N5P“.

Alla stregua di quanto già visto sugli M2, i chip M2 Pro e M2 Max dovrebbero vantare migliorie in termini di performance sul versante core GPU e velocità della RAM, rispetto agli equivalenti componenti visti sugli M1.

Non sarebbe previsto uno sconvolgimento in termini di design per i MacBook Pro 14″ e 16″, anche perché è passato troppo poco tempo da quanto il design attuale è stato introdotto. Oltre ai nuovi MacBook Pro, indiscrezioni riferiscono per quest’anno anche del probabile arrivo di Mac mini aggiornati con chip M2 Pro, e di nuovi Mac Pro tower con chip M2 Ultra e “M2 Extreme”.