Netflix ha aggiornato l’app per iPhone

Netflix ha rilasciato una nuova versione della sua app per iPhone, integrando dei cambiamenti nell’interfaccia che ora appare più fluida e sfrutta effetti parallasse per far risaltare alcuni elementi visivi.

Quando si apre l’app Netflix, scrive il sito 9to5mac, una scheda in primo piano evidenzia un film o una serie disponibile sulla piattaforma; ora è più facile filtrare i contenuti per categoria, effettuare lo switch dei profili e ricerche, indipendentemente da dove l’utente si trova nell’app.

Il tap su un film o altro programma, mostra i dettagli e anche la scheda “Prossimamente” è stata riprogettata, così come “Novità del momento”, con raccomandazioni per l’utente sulla base di quello che ha visto in precedenza.

Stando a quanto riferisce Janum Trivedi, ex UI designer di Netflix che ha lavorato alla nuova interfaccia per l’app, il progetto di redesigned è iniziato nel 2022. “Sono stato alla guida dell’aggiornamento della UI per rendere l’app di Netflix più fluida, piacevole e rifinita. Oggi tutto questo lavoro è stato rilasciato”, ha scritto Trivedi su Twitter, condividendo anche un breve filmato nel quale mostra l’interfaccia.

This last year, I’ve been leading a UI refresh to make Netflix feel more fluid, delightful, and polished.

Today, all that work shipped!

Huge thanks to @nebson and @b3ll for helping bring this to life ❤️

Details below, but try it out yourself! pic.twitter.com/cZFb7c42Fd

— Janum Trivedi (@jmtrivedi) January 16, 2023