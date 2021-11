Netflix lancia il sito che mostra i 10 titoli top nel mondo

Con il nuovo sito web Netflix bata un’occhiata per conoscere i titoli più caldi e gettonati del momento. Quando si parla di Netflix, per ogni diverso paese c’è un diverso show o film che piace. Ciò potrebbe essere dovuto a una varietà di fattori, come lingua, cultura, marketing locale e altro ancora. Se, però, siete curiosi di sapere che tipo di programmi stanno guardando le persone di tutto il mondo su Netflix, allora Netflix ha quel che fa per voi.

Infatti il colosso dello streaming ha lanciato un sito web dedicato in cui elenca i 10 migliori film e programmi TV di tutto il mondo. Gli utenti possono ordinare la speciale classifica per paesi diversi, così è possibile vedere quali sono i primi 10 film o programmi TV che le persone stanno guardando in tutto il mondo. Inoltre, è possibile ordinarli per lingua, che si tratti di programmi o film in inglese o non inglese.

Questi titoli sono ordinati e classificati per settimana, quindi cambieranno abbastanza spesso ogni sette giorni, come nota anche Ubergizmo. Si tratta di un sito web molto utile, soprattutto se siete bloccati tra i menu di Netflix nel tentativo di trovare una nuova serie da guardare; il sito è certamente un buon modo per scoprire spettacoli che altrimenti rischierebbero di andar persi.

Ovviamente, alcuni di questi titoli potrebbero non essere disponibili nella propria regione in quanto il catalogo di Netflix varia da paese a paese, ma potrebbe valere la pena dare un’occhiata comunque. Ad esemoio da questa pagina del nuovo sito web Netflix trovate la classifica in Italia.

È interessante notare che questa classifica fornisce dettagli aggiuntivi, e curiosi, rispetto alla sola posizione, in quanto mostra agli utenti quante ore sono state spese a guardare quel determinato film o serie TV nella settimana di riferimento. Questo è un indicatore approssimativo per determinare quanto sia popolare uno spettacolo e se vale la pena dedicarvi del tempo.

Ricordiamo che tra le ultime novità della piattaforma anche Netflix Games, approdato in App Store da poco e con tutte le intenzioni di invadere un altro settore importante, come quello dei giochi. Per tutte le novità dedicate al servizio di streaming si parte da questa pagina di macitynet.